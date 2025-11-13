Haberler

Başkan Gülpınar'dan Süper Kupa Finali için Şanlıurfa Çağrısı

Başkan Gülpınar'dan Süper Kupa Finali için Şanlıurfa Çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 'Süper Kupa Şanlıurfa'da oynansın' önerisine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'dan destek geldi. Gülpınar, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile temasa geçerek, finalin Şanlıurfa'da oynanması gerektiğini ve Şanlıurfa'nın bu büyük organizasyona hazır olduğunu belirtti. Bu öneri, tarihi ve kültürel zenginliğiyle bilinen Şanlıurfa'da büyük heyecan oluşturdu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Süper Kupa Şanlıurfa'da oynansın" önerisine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'dan tam destek geldi. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile temasa geçen Başkan Gülpınar, finalin Şanlıurfa'da oynanması gerektiğini ve Şanlıurfa'nın bu büyük organizasyona hazır olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu Turkcell Süper Kupa finalinin 10 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi. Bu kararın ardından Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, finalin Şanlıurfa'da oynanması yönünde bir çağrıda bulundu. Özbek'in önerisi, tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da büyük heyecan oluşturdu.

Galatasaray Başkanı Özbek'in önerisine destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle iletişime geçerek, Süper Kupa Finalinin Şanlıurfa'da oynanmasını talep etti.

BAŞKAN GÜLPINAR: "BU ANLAMLI ÖNERİ, TÜM BÖLGEYİ HEYECANLANDIRDI"

Başkan Gülpınar, yaptığı açıklamada, Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in, "Süper Kupa Şanlıurfa'da oynansın" yönündeki önerisini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu anlamlı öneri, sadece Şanlıurfa halkını değil, tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni de heyecanlandırmıştır" dedi.

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip kenti olan, binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetlerin beşiği Peygamberler Şehri Şanlıurfa'nın, Süper Kupa gibi büyük bir organizasyonu ağırlamaya fazlasıyla hazır olduğunu dile getiren Başkan Gülpınar, "Tarihi, kültürel ve turistik zenginlikleriyle dünyanın dikkatini çeken Şanlıurfa, Göbeklitepe'den Balıklıgöl'e, Harran'dan Halfeti'ye uzanan eşsiz mirasıyla bu tür ulusal karşılaşmalara farklı bir anlam katacaktır" diye ifade etti.

"ŞANLIURFA, TÜRK FUTBOLUNUN BU BÜYÜK ŞÖLENİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRDIR"

"Şehrimizde son yıllarda geliştirilen konaklama olanakları ve güçlendirilen altyapımız sayesinde, futbolseverleri en iyi şekilde ağırlayabilecek kapasiteye sahibiz" diyen Başkan Gülpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca, genç nüfusumuzun spora olan ilgisi ve coşkusu, Süper Kupa finaline unutulmaz bir atmosfer kazandıracaktır. Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye çağrıda bulunuyoruz:

Sporun coşkusunu ülkemizin dört bir yanına yaymak adına, Turkcell Süper Kupa Finali'nin Şanlıurfa'da oynanmasını bir kez daha talep ediyoruz. Şanlıurfa, sadece tarihiyle değil, misafirperverliğiyle de Türk futbolunun bu büyük şölenine ev sahipliği yapmaya hazırdır."

Bilindiği üzere, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa Finali Şanlıurfa'ya verilmişti. Ancak Şanlıurfa'da başlayan karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edilmişti. Bu gelişmenin ardından her iki kulübün yöneticileri de, bir sonraki Süper Kupa Finali'nin Şanlıurfa'da oynanması yönündeki açıklamalarıyla şehre desteklerini dile getirmişti.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Gördüğü kart gündem olmuştu! İşte bahis oynayan tek yabancı futbolcunun cezası

Bahis oynayan tek yabancı futbolcuya unutamayacağı ceza
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
Bahis soruşturmasında en yüksek ceza onlara! 5 futbolcuya 1 yıl men

Bahis oynayan 5 futbolcu 1 yıl topa hasret kalacak
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Gana'da askere alım izdihamında 6 kişi hayatını kaybetti

Askere alım başvurusunda izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti
Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor

Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Saç ektirip diş yaptıran İngiliz aniden fenalaşarak hayatını kaybetti

Saç ektirip diş yaptıran İngiliz aniden fenalaşarak hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.