Başkan Aşgın'dan Çorumspor'lu futbolculara 500 bin TL prim

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum spor futbol kulübünü ziyaret etti. Futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerle iftarda bir araya gelen Aşgın iftar sonrası futbolculara ilk etapta 200 bin TL prim sözü verdi. Primin futbolcuların hesaplarına yattığını belirten Başkan Aşgın, play-off'a kalınması halinde 300 bin TL daha prim vereceklerini söyledi.

Çorumspor'un ligde özellikle son haftalarda gösterdiği performans ile şehirde büyük bir heyecan uyandırdığını, kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Aşgın "Son 5 maçta 11 puan alarak 58 puan toparladınız. Play-off'un ensesindesiniz. 1 puan farkla play-off'u takip eden bir noktaya Çorumspor'u getirdiğiniz. Başta yönetimimiz olmak üzere teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Çorumspor FK'nın bu başarısının şehirde heyecan uyandırdığını dile getiren Başkan Aşgın, "Şehrimiz takımımızı biliyor, seviyor ve sahip çıkıyor. Maçları mümkün olduğunca takip ediyorum. İçerideki maçların önemli kısmına bizzat katıldım ve son maça da katıldım ve son maçtaki azminiz kararlılığınız heyecanınız 90+7'ye kadar sürdürdünüz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." şeklinde konuştu.

Çorumspor FK'nın en büyük destekçisi biz olduk

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorumspor FK'ya çok önemli desteklerde bulunduklarının altını çizerek bu desteklerinin devam ettiğini belirtti.

Başkan Aşgın, "Belediyemiz her zaman Çorumspor'un yanında oldu. Her türlü desteği verdi. Çoğu 1. Lig takımlarında olmayan modern ve her türlü imkanın olduğu bir stadyumu Çorum Belediyesi olarak bizler yaptık. 70 dönümlük arazisiyle 400 Milyon TL'lik bir maliyeti bulunan bu stadyumu Belediyemiz, Çorumspor ve tüm Çorumlulara armağan etti. İçerisinde bulunduğumuz tesisler de yine Belediyemiz tarafından yapıldı ve bu örnek tesisi Çorumspor devrettik. Yine buranın maliyetine baktığımızda bugünkü rakamlarla 39 Milyon TL. Tabi desteklerimiz bunlarla sınırlı değil. Şu an 8 personelimiz Çorum FK'ya hizmet ediyor. Deplasman masrafları konusunda da destekliyoruz." diye konuştu.

3 yılda 7 Milyon 390 bin TL sponsorluk desteği

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri günden bugüne toplam 7 Milyon 390 bin TL sponsorluk desteği verdiklerini söyledi.

Sponsorluk anlaşmalarının yapılmasının hemen akabinde ödemeleri gecikmeden yaptıklarını, sözleşmede belirtilen tarihlerden önce peşinen yaptıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, "Çorumspor FK, bizim ortak paydamız. Biz stadyuma geldiğimiz zaman siyasi görüşüne, inancına, cinsiyetine bakmadan hep beraber Çorum diye bağırıyoruz. Çorumlu olmanın mutluluğunu, gururunu sayenizde yaşıyoruz. Biz bu görevde olduğumuz sürece Çorumspor FK, asla yalnız değildir, asla sahipsiz değildir. Sizlerin yanında olduğumuzu göstermek, sizlere bunu hissettirmek için buradayız. Asla yalnız değilsiniz." ifadelerini kullandı.

200 Bin TL'lik prim futbolcuların hesabına yatırıldı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 200 bin TL'lik primin futbolcuların hesabına yatırıldığını belirtti. Çorumspor FK'lı futbolcu ve teknik heyetle bir araya geldiği toplantıda prim müjdesini açıklayan Başkan Aşgın, "Play Off mücadelesi veren takımımıza 200 bin TL'lik primimizi açıkladık. Play Off'a kalınması halinde de 300 Bin TL daha pirim vereceğimizi buradan ilan etmek istiyorum. Plaf Off'u garantilediğiniz gün primleriniz hesabınızda olacak. Biz imkanlarımız ölçüsünde bu zamana kadar en büyük desteği verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkanımız her zaman yanımızda

Başkan Aşgın'ın kendilerine yönelik ilgisi ve desteklerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Çorumspor FK, sportif direktörü Yakup Ateş de "Teknik heyetimiz, yönetimimiz ve futbolcu arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Maddi manevi her zaman gerek tribünden gerekse bugün bu mübarek günde yoğun programınızda bizlere zaman ayırıp burada olduğunuz için bütün ekibimiz adına teşekkür ediyorum. Çorum FK'ya destek anlamında büyük bir kıvılcım yaşattınız. Oyuncu kardeşlerimizle bir mücadele içerisindeyiz, bizim amacımız Çorumspor'u 1. Lig'e taşıyabilmek." dedi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Spor