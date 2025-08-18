Başakşehir ve Kayserispor Berabere Kaldı

SÜPER Lig'in 2'nci haftasında Başakşehir FK, sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Kazanarak başlamak istiyorduk. İlk maçımızdı. Ritim yakalayarak buraya geldik. Viking maçının öncesinde ve sonrasında oyuncularımız rahatsızlık yaşadı. Kadro rotasyonunu daraltan rahatsızlıklar oldu. Çok daha iyi oynayabilirdik. Oyunun tamamını kontrol ettik. Eksik olan üretkenlik ve 2'nci golü bulamamaktı. Devrede 2'nci golü bulmamız gerektiğini konuştuk ama olmadı. Daha iyi finaller ve vuruşlar yapabilirdik. Opoku'nun golü şanssızlık. Eline çarpan top doğal olarak iptal oldu. Maalesef çok fazla pozisyon vermeden, biz de çok üretken olmadan beraberlik golünü yedik. Kayserispor da iyi mücadele etti. Oyun anlamında iyi bir maç olmadı. Dinlenip toparlanmaya ihtiyacımız var. Perşembe günü ve sonraki perşembe de iki final maçımız olacak. Oraya hazırlanacağız" dedi.

'İKİNCİ YARI EKSİK OLAN ÜRETKENLİK VE İKİNCİ GOLÜ BULAMAMAKTI'

İkinci yarıda üretkenlikte eksik olduklarına değinen Atan, "İkinci yarıda daha iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Daha az oynayan oyuncularımızın uzun süreli sakatlıkları, şans bulan oyuncular sonlara doğru yorulmaya başladı. Golden önce müdahale etmek istiyorduk. Tam o anda beraberlik golünü yedik. O müdahale erken olsaydı maçı kontrol altında tutabilirdik. İkinci yarı eksik olan üretkenlik ve ikinci golü bulamamaktı. Maçı koparamadık. Kayserispor maçın içinde kaldı. Geçiş oyununu iyi oynayan bir takım. Cardoso, Mane, Aaron Opoku ve Ramazan Civelek gibi iyi geçiş yapan oyuncuları var. 2-0'a getiremeyince geçişle gol atma ihtimali olan bir rakibimiz vardı. Nitekim Cardoso güzel bir gol atıp bugün beraberlikle ayrılmamıza sebep oldu" sözlerini sarf etti.

MARKUS GISDOL: İKİ TAKIM DA ÇOK FAZLA GOL FIRSATI YAKALAYAMADI

İki takımın da çok fazla gol fırsatı yakalayamadığına değinen Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Maçtan önce de müsabakanın çok zor olacağını biliyorduk. Başakşehir, buraya kadar dört Avrupa kupası maçı oynadı. Dolayısıyla belli bir ritim sahibi olduklarını söyleyebilirim. Karşımıza daha hazır geldiler. En önemlisi oyunu kontrol ederek, doğru bir şekilde organize olup takım düzenini kurmamız gerekti. İki takım da çok fazla gol fırsatı yakalayamadı. Kesinlikle bu sonucu hak ettik. Bu kazandığımız 1 puandan dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Gelişmeye ve zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyen Gisdol, "Kayserispor Sportif Direktörü Muhammed Türkmen beni Kayseri'ye gelme konusunda ikna etti. Buradaki amacımız yeni bir takım kurmaktı. Adım adım bir üst seviyeye çıkmak amacımız. Biliyoruz ki şu an hedefin ilk adımındayız. Tabii ki bunu geliştirmemiz için zamana ihtiyaç var. Transferler de yaptık ve ilk adımı attık" diyerek sözlerini tamamladı.