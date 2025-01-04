Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham! Tabutu yere düşürüyorlardı
Az kalsın tabut gidiyordu
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok
PKK silah bırakmazsa ne olur? Erdoğan'ın mesajı çok net
Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
Diğer partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Hakem Hayal Kırıklığına Uğrattı'

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Hakem Hayal Kırıklığına Uğrattı'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra Teknik Direktör Çağdaş Atan, maçın hakemi Erkan Özdamar'a tepki gösterdi. Atan, hakemin Türk futboluna hizmet etmesi gerektiğini belirtti.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından hakeme tepki göstererek, "Önceliğinin Türk futboluna hizmet olması gerektiğini bilmesi gerekir. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Son iki haftadır galip gelen, özellikle Mustafa hocanın gelmesiyle daha derli toplu, cesur oynayan ve sahaya karakter koyan, genç bir oyuncu grubuna karşı bugün kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu galibiyetle 26 puana ulaşıp, üst sıralara girdik. Bu başarıyı daha önce de yakalayabilirdik. Puan olarak daha fazlasını hak ettiğimiz bir dönemden geçmiştik. Geç de olsa özellikle ligin ikinci yarısında geri dönüş yapacağımızı düşünüyorum. Bu maçı kendimiz zora soktuk. Daha erken gol ve golleri bulabilirdik. Maalesef ikinci golü bulamadık ve son dakikalarda telaş yapsak da kazanmasını bildik" ifadelerini kullandı.

"Hakem hayal kırıklığına uğrattı"

Maçın hakemi Erkan Özdamar'a da sitemde bulunan Atan, "Normalde hakemlerle ilgili konuşan bir teknik adam değilim. Kazandığım bir maçtan sonra Erkan hocaya söylemek istediğim bazı şeyler var. Lütfen Türk futboluna hizmet etsin. Oyunu hızlandırmaya ve geliştirmeye, oyunculara ve teknik adamlara yardımcı olmaya çalışsın. Bunları kulübüm adına söylüyorum. Bugün aklının arkasındakileri herkesin okuduğunu bilmesini istiyorum. 5-6 sarı kart çıkardı ve 2 oyuncumu cezalı duruma düşürdü. O oyuncuları buldu. Önceliğinin Türk futboluna hizmet olması gerektiğini bilmesi gerekir. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Osimhen'in yeni takımını duyurdular
img

Diğer partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
img

İstenmeyen adam ilan edilen futbolcuya sürpriz talip
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı
Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı
Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
İşte Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 5-6 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Ocak Bergama, Ödemiş, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ocak Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 5-6 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Aslan, Terazi burcu yorumu! 5 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.