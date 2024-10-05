Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Bu Maçı Kazanmamız Gerekirdi'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, galibiyet için yeterli pozisyonlar yakaladıklarını ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, "Bu maçı kazanmamız gerekiyordu." dedi.

"Böyle bir maçtan sonra konuşması biraz zor. Yediğimiz golden önce iki üç tane ceza sahasının içine kadar getirip yakaladığımız pozisyon var." sözlerini kullanan Atan, şöyle konuştu:

"Bunları usta ayaklarımız gol yapamayınca ilk gelen topta gol yedik. Çok kolay bir gol yedik. İkinci yarıya hamlelerle çok iyi başladık, golü de attık. Maçı koparacağımızı düşünürken öne geçeceğimiz golü atamadık. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Kayseri'nin içinde bulunduğu durum, hoca değişikliği, sahada çok fazla geçiş dışında bir planları yoktu. Bu anı değerlendirip maçı bitirmemiz gerekiyordu. Kayserispor oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Milli ara geldi, biraz dinlenmemiz gerekiyor. Takımı tazelemek istedik ama Rapid maçında oynayan oyuncularım daha zinde gözüktü. Yaptığımız rotasyondan çok verim alamadık."

Kayserispor'un ligin en iyi geçiş yapabilen takımlarından biri olduğunun altını çizen Çağdaş Atan, "İlk yarı çok geçiş imkanı vermedik. Gol, hamle hatamız ve arkasından kademe hatasıyla geldi. İkinci yarının başından sonuna kadar da çok fazla geçiş imkanı vermedik, sonlarda rakibe geçiş imkanı verdik. Daha kaliteli set hücumu yapabilirdik, yeterli sayıda pozisyona da girdik. Özellikle orta saha oyuncularından daha fazla skora katkı bekliyorum. Golü sadece Piatek ve Figueiredo'dan ya da duran topta uzun oyunculardan bekliyoruz gibi bir görüntü oluştu. Bu istediğimiz bir durum değil. Ofansif orta sahalarımızdan beklediğimiz gol katkısını ya da asist katkısını alamadık. Onların da kendisini daha çok geliştirmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Atan, "Başakşehir yeniden şampiyonluk yaşayabilir mi? Bunun için süre verebilir misiniz?" sorusuna, "Başakşehir şampiyon olduğu zaman 50-60 milyon avro bütçesi, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin 80-90 milyon avro bütçeleri vardı. Biz artık daha ekonomik hareket ederken onlar ordularını daha teknolojik hale getirdiler. Bizim iyi bir kadromuz var ama ekonomik bir kadromuz var. İki transfer dönemi geçirdik, yaz transfer döneminde değişimin ikinci etabını tamamladık. Önümüzdeki kış ve yaz transfer dönemlerinde belirlediğimiz bölgelere iyi oyuncular alabilirsek ilk 4 için istikrarlı, düzenli Avrupa'ya giden bir Başakşehir takımı olarak konuşabiliriz." yanıtını verdi.