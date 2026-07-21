Başakşehir Inter Turku maçı TRT 1'de

İstanbul Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağı karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın Finlandiya ekibi Inter Turku ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarında ve tabii ile TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.

Turuncu-lacivertliler bu karşılaşmanın rövanşını ise 30 Temmuz'da Finlandiya'da oynayacak. Başakşehir, Inter Turku'yu elemesi halinde 3. eleme turunda Vaduz ile Atletic Club d'Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 13 Ağustos'ta oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı