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Başakşehir'in Final Niteliğindeki Maçı Öncesi Çağdaş Atan'dan Açıklamalar

Başakşehir'in Final Niteliğindeki Maçı Öncesi Çağdaş Atan'dan Açıklamalar
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UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim ile önemli bir maça çıkacak olan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın final niteliğinde olduğunu belirtti. Takımın oyuncuları ile birlikte basın toplantısında konuşan Atan, kazanmanın Türk futbolu için büyük önem taşıdığını vurguladı.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın Alman ekibi Heidenheim'ı konuk edecek RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, "Yarın ya tamam ya da devam maçı oynayacağız." dedi.

Çağdaş Atan, karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, oyuncuları Olivier Kemen ile katıldı.

Atan, yarın çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizerek şunları kaydetti:

"Yarın ya tamam ya da devam maçı oynayacağız. Final gibi bir maç ama bunu buraya kendimiz getirdik. Avrupa'da kazanmamız gereken iki maçı kazanamadık, kötü mağlubiyetler aldık. Özellikle Petrocub maçındaki son saniye golü çok canımızı acıttı ama bunları telafi etmek için çok güzel bir şans önümüze geldi. Sezona çok iyi başlayan, lige çok iyi başlayan, Konferans Ligi'ne iyi başlayan ve şu an 9 puanla ilk 8 potasına çok yakın bir Heidenheim ama son 8 maçında kazanamayan, ligde de şu an düşme potasında yer alan bir takımla karşılaşacağız. Bundesliga takımlarıyla oynamak her zaman zordur. Fiziksel olarak çok güçlüler ama bir o kadar da zaaflı yönleri olduğunu söyleyebilirim. Analizimizi ve son antrenmanımızı yapıp maça yüzde 100 hazır kampa gireceğiz. Yarın aklımızla kalbimizle ne varsa verip bu maçı kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki haftaki Cercle Brugge maçını final haline getirmek istiyoruz."

Sezona iyi başlamadıklarını hatırlatan Çağdaş Atan, "Sezona iyi başlayan takımların uzun süreli periyotlarda performans düşüklüğü yaşadığını görüyoruz. Sezona nasıl girdiğiniz ve hazırlandığınızla alakalı olabilir. Çoğu takım bu problemleri yaşıyor. Konferans Ligi'nde varız dememiz için çok güzel bir maç. Bu maçı gerçekten çok istiyoruz, oyuncularım ve biz hazırız. Son iki maçımızı kazanmamız bize ekstra moral verdi. Son iki maçta oynadığımız oyun kusursuza yakındı, bu yarına daha umutlu bakmamızı sağlıyor. Umarım yarın aklımızdakileri sahaya getiririz. Galibiyet, Türk futbolu için de önemli. Ülkemize puan kazandırırız." şeklinde konuştu.

Takımdaki eksik oyuncular hakkında da bilgi veren Atan, "Ba cezalı bildiğiniz gibi. Uzun süredir Ömer Ali ve Serdar yok. Szysz, Djalo ve Ömer Faruk kurallardan dolayı listemizde yok. Yarın 6 eksikle sahada olacağız. Sağlam 14-15 oyuncu, yarım 20 oyuncudan çok daha iyidir. Biz savaşmaya hazırız. Kazınıp perşembe günü final maçı oynamak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Olivier Kemen de yarın final gibi bir maç oynayacaklarına vurgu yaparak, "Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Hocamızın da söylediği gibi hayati değer taşıyan bir maç olacak. Çok konuşacak bir şey yok, devam etmek istiyorsak kazanmamız gerekiyor. Kendimi her zaman iyi hissediyorum. Sahada hangi pozisyonda oynarsam oynayayım fark etmiyor. Elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Yarın da bu şekilde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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