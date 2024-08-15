Üye Girişi
Haberler

Başakşehir FK, Iberia'yı 2-0 yenerek play-off'lara yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Başakşehir FK, Gürcistan ekibi Iberia'yı 2-0 yenerek adını play-off'lara yazdırdı. Turun ilk maçını da 1-0 kazanan Başakşehir FK, İrlanda ekibi St. Patrick's ile gruplara kalmak için play-off'ta karşı karşıya gelecek.

Iberia: 2-0

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, -

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)

BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed Şengezer - Ömer Ali Şahiner, Ba, Opoku, Duarte (Dk. 83 Hamza Güreler), Kemen (Dk. 53 Berkay Özcan), Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç (Dk. 73 Lima), Davidson (Dk. 73 Figueiredo), Piatek (Dk. 83 Keny)

IBERIA: Makaridze - Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava (Dk. 73 Sikharulidze), Kokhreidze (Dk. 63 Otar Mamageishvili), Nonikashvili (Dk. 84 Khachidze), Gizo Mamageishvili (Dk. 84 Dadiani), Tabatadze (Dk. 63 Akhvlediani), Cheickne

GOLLER: Dk. 50 Piatek, Dk. 61 Pelkas (Başakşehir FK)

SARI KARTLAR: Mamageishvili, Nonikashvili, Jgerenaia, Kokhreidze, Akhvlediani, Jinjolava (Iberia)

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Başakşehir FK, Gürcistan ekibi Iberia'yı 2-0 yenerek adını play-off'lara yazdırdı. Turun ilk maçını da 1-0 kazanan Başakşehir FK, İrlanda ekibi St. Patrick's ile gruplara kalmak için play-off'ta karşı karşıya gelecek.

PLAY-OFF TURUNDA RAKİP ST. PATRICK'S

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımını 2-0 mağlup etti.

İlk maçta rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden turuncu lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan oynanan ve Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çaldığı, yardımcılıklarını aynı ülkeden Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yaptığı mücadeleyi de 2-0 kazanarak Play Off'a yükseldi.

Mücadenin ilk yarısında topla daha fazla oynayan ve pozisyonlara giren Başakşehir olsada ilk yarıdan gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan turuncu lacivertli takım 50'nci dakikada Piatek ile öne geçerken 61'inci dakikada Pelkas'ın frikikten attığı golle rakibini mağlup ederek tur atladı.

Turuncu lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off karışılaşmasında İrlanda ekibi St. Patrick's ile eşleşti. UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Gürcistan Konferans Futbol Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
16 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25? 2024-25 Sezonu Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman? Kadir Sağlam kimdir? Kadir Sağlam hangi takımlı nereli, kaç yaşında? Direnç Tonusluoğlu kimdir? Direnç Tonusluoğlu hangi takımlı nereli, kaç yaşında? MasterChef Ropa Vieja tarifi! En güzel Ropa Vieja tarifi! Ropa Vieja tarifi nasıl yapılır? Ropa Vieja için malzemeler! MasterChef Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi! En güzel Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi! Tuz ve Karabiberli Kalamar tarifi nasıl yapılır? MasterChef Kokoda tarifi! En güzel Kokoda tarifi! Kokoda tarifi nasıl yapılır? Kokoda için malzemeler! Manisa yangın söndü mü? 15 Ağustos Manisa yangın son durum ne? Bolu yangın söndü mü? 15 Ağustos Bolu yangın son durum ne? MasterChef Beef Patties tarifi! En güzel Beef Patties tarifi! Beef Patties tarifi nasıl yapılır? Beef Patties için malzemeler! Çanakkale yangın söndü mü? 15 Ağustos Çanakkale yangın son durum ne? Başakşehir Iberia kaç kaç, Başakşehir Iberia maçı bitti mi? Trabzonspor Rapid Wien ÖZET izle GOLLER izle! Trabzonspor elendi mi? Trabzonspor Konferans Ligi'nde mi devam edecek? Real Betis Girona maçı hangi kanalda? Real Betis Girona CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Athletic Bilbao Getafe maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao Getafe CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Brighton nerenin hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Trabzonspor Rapid Wien maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor Rapid Wien maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
title