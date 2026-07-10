RAMS Başakşehir FK, SV Ried ile oynadığı iki hazırlık maçını tamamladı
RAMS Başakşehir FK, Avusturya kampında SV Ried ile oynadığı iki hazırlık maçında bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Goller Davie Selke ve Bertuğ Yıldırım'dan geldi.
RAMS Başakşehir FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı iki hazırlık maçında SV Ried ile karşı karşıya geldi.
Turuncu-lacivertli ekip, kamp kapsamında Avusturya temsilcisi SV Ried ile oynadığı ilk hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. RAMS Başakşehir'in golünü Davie Selke kaydetti.
RAMS Başakşehir, günün ikinci hazırlık maçında ise farklı bir kadroyla sahaya çıktı. Mücadeleyi SV Ried 2-1 kazanırken, turuncu-lacivertli ekibin golü Bertuğ Yıldırım'dan geldi.
RAMS Başakşehir FK, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.