Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando Takımı Sporcusu Mustafa Can Baş Milli Takım Seçmelerine Davet Edildi

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando Takımı sporcusu Mustafa Can Baş, Avrupa şampiyonası öncesinde Konya'da gerçekleştirilecek olan Milli Takım seçmelerine davet edildi. Baş'ın Avrupa Şampiyonası'nda Bartın ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi bekleniyor.

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando Takımı sporcusu Mustafa Can Baş, Sırbistan'da yapılacak olan Avrupa şampiyonası öncesinde Konya'da gerçekleştirilecek olan Milli Takım seçmelerine davet edildi.

Bu yıl 19-21 Ekim 2023 tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Begrad'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için 27-28 Eylül 2023 tarihleri arasında Konya'da yapılacak olan Milli Takım seçmelerine Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü taekwondo takımı sporcusu Mustafa Can Baş da çağrıldı. 23 Mayıs 2023 tarihlerinde Bolu'da düzenlenen Yıldız kız-erkek Tekvando grup müsabakalarında 41 kilogram erkekler kategorisinde Türkiye ikinci olan ve Bartın İMKB Orta Okul öğrencisi Mustafa Can Baş'ın Avrupa şampiyonasında da Bartın'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek, dereceyle dönmesi bekleniyor.

Bartın Gençlik ev Spor İl Müdürü Halil Akkaş milli takıma davet edilen Mustafa Can Baş'ı tebrik ederek, "19/21 Ekim 2023 tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için 27-28 Eylül 2023 tarihleri arasında Konya'da yapılacak olan Milli Takım seçmelerine bu sezon elde etmiş olduğu üstün başarılarıyla göz dolduran sporcumuz Mustafa Can Baş davet edildi. Avrupa Şampiyonası için mücadele edecek sporcumuza ve Antrenörümüz Altuğ Solak'a başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - BARTIN