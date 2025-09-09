Haberler

Barış Alper Yılmaz, transfer süreci ve geleceğine dair ilk kez konuştu

Barış Alper Yılmaz, transfer süreci ve geleceğine dair ilk kez konuştu
Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz, transfer süreci ve geleceğine dair ilk kez konuştu
Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, sosyal medya hesabından transfer iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Barış Alper, Galatasaray ile hiç pazarlık yapmadığını söyleyerek, yaşanan sürecin kendisini çok üzdüğünü dile getirdi. Yıldız oyuncu geleceğiyle ilgiliyse ''Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sarı-kırmızılı formamız altında mücadele edeceğim." dedi.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, son günlerde hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Galatasaray ile hiç pazarlık yapmadığını söyleyen milli futbolcu, yaşanan sürecin kendisini çok üzdüğünü ifade etti.

İşte Barış Alper Yılmaz'ın o açıklaması;

''Son günlerde şahsımla ilgili gündemin yoğun şekilde meşgul edilmesinden duyduğum rahatsızlık nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapma gereği hissettim. Bugüne kadar susmamın benim için zararlı olacağını bildiğim halde Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda hep sessiz kaldım ancak artık kendimi ifade etmem gerektiğini düşünüyorum.

Öncelikle bir süredir sosyal medyada şahsımla ilgili çok fazla asılsız iddia yer almaktadır. Galatasaray'dan sadece kişisel menfaatlerim doğrultusunda ayrılmak istediğim veya antrenman ayaklarımı uzatarak izlediğim iddiaları, beni tanıyan herkesin tahmin edeceği üzere gerçek dışıdır. Taraftarlarımız ile aramı açmak için atılan bu iftiraları şiddetle kınıyorum. Benim sarı-kırmızı formamız için elimden geleni her zaman yaptığımı en iyi taraftarlarımız bilir.

Yaşanan süreç nedeniyle kendimi iyi hissetmemem ve takımımıza zarar vermemek için teknik direktörümüz Okan Buruk'un bilgisi dahilinde bir süre antrenmanlara katılmadım. Bunun üzerine dedikodular ve bana karşı yapılan saldırılar daha da arttı. Konuya açıklık getirmem, gerekirse benim isteğim kulübümüzün uygun göreceği şartların oluşması halinde Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak Galatasaray'a büyük gelir kazandırıp tarihe geçmek ve hem camiamı hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir.

Ben kulübüm ile hiçbir zaman pazarlık yapmadım. Her ne olursa olsun daha önce de söylediğim gibi benim için öncelik Galatasaray'ın çıkarlarıdır. Ancak Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak omuzlarda ülkemizden uğurlanmayı beklerken bugün gelinen süreç beni derinden üzdü.

Büyük Galatasaray camiasının formasını giymek benim için her zaman onur ve gurur olmuştur. Sahada da saha dışında da formaya olan aidiyetimi her daim en iyi şekilde göstereceğim inancındayım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sarı-kırmızı formamız altında nice şampiyonluklar ve başarılar için terimin son damlasına kadar fedakârca mücadele edeceğimin bilinmesini isterim.

Bu rekor düzeyde teklifler bugün bana geliyorsa ve Barış Alper Yılmaz bugün değerli bir futbolcu olarak görülüyorsa bunun en büyük nedeni şüphesiz Galatasaray forması giyiyor olmamdır. Bu vesileyle bana her zaman sahip çıkan ve arkamda duran Okan hocama teşekkür borcu bilirim. Kulübümüze, değerli hocama ve takım arkadaşlarıma karşı herhangi bir saygısızlık yapmam söz konusu bile olamaz.

Tüm bu yaşanan süreç nedeniyle istemsizce gündemi meşgul ettiğim için özür diler, Barış Alper'in en kısa sürede tüm hırs ve forma aşkıyla sahalarda olacağına söz veririm.

Şampiyonlar Ligi ve ligdeki hedeflerimiz doğrultusunda, siz değerli Galatasaraylıların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacım var. Unutulmasın ki aslolan Galatasaray'dır. Omuz omuza büyük başarılara imza atacağımız ve sonunda yeniden hep birlikte coşkuyla kutlamalar yapacağımız bir sezon olması dileğiyle. Saygılarımla.''

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumları46j48c82r5:

biz seni bağrımıza basariz Barış Alper , sen kötü insan değilsin

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGECELERİN YARGICI:

Geri Vites :))

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEHMET REŞAT BODUR:

GS evladı yanlış yapmaz biz bunu biliyoruz , seni her zaman seven ve güvenen taraftar daima arkanda olacak.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMASUMANE3438:

sen hakkın olanı istedin haksız değilsin bu taraftar seni bağrına basar rahat ol aslanım

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

barışa sadece koşuyor diyen futboldan 1 gr anlamayan kamiller var çevremde onlara sadece gülüyorum

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
