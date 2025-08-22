Barış Alper Yılmaz'ın menajerinden Dursun Özbek'e sitem

Güncelleme:
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı yönetime sitem eden Tuncay Maldan, "Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için 'Teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağız' şeklinde söz vermiştir. Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya kalmış durumdayız." dedi.

İsmi transfer söylentileriyle anılan Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, sosyal medya hesabından gündeme ilişkin açıklama yaptı. Tuncay Maldan, Sarı-kırmızılı yönetimi eleştirerek kararlarının arkasında durmadıklarını dile getirdi ve sitem etti.

'BARIŞ'A SÖZ VERİLMİŞTİR'

Açıklamada, "Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetimin bilgisi dahilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Barış'a "Teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin." şeklinde söz verilmiştir." denildi.

İşte Tuncay Maldan'ın tüm açıklaması;

"Son günlerde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan süreç hakkında, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur.

Barış'a gelen transfer teklifleri, Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tarafından tarafıma yüz yüze yapılan görüşmede iletilmiştir. Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetiminin bilgisi dâhilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Ancak bu süreçte tarafımızı asıl rahatsız eden husus, görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır.

Barış, son iki transfer döneminde kulübüne son derece önemli teklifler getirmiş; fakat Galatasaray'ın menfaatleri ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımda kalmayı tercih etmiştir. Üç şampiyonlukta ve toplam beş kupada önemli katkılar sunan Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için "Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin" şeklinde söz vermiştir.

Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu durum bizleri derinden üzmektedir. Kardeşim Barış'ın ve şahsımın haksız şekilde hedef hâline getirilmesi, son iki yılda kulüp için yapılan fedakârlıkların göz ardı edilmesine sebep olmamalıdır.

Galatasaray'a, sayın başkana ve bugüne kadar Barış'a büyük sevgi gösteren taraftarlara son olarak şunu söylemek isterim ki; kardeşim son iki maç da dâhil olmak üzere, Galatasaray'a saha içinde ve dışında yakışır şekilde mücadele verdi. Ama artık Barış'ın da söz hakkı olmalı.

Galatasaray camiasına ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tuncay Maldan

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN TEMSİLCİSİ"

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
