Barış Alper Yılmaz'dan Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme

Güncelleme:
Galatasaray'ın Gaziantep FK deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyette yıldızlaşan Barış Alper, attığı gollerden birinin ardından eski Galatasaraylı Harry Kewell'ın meşhur "büyücü" gol sevincini taklit etti. Bu hareket, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar, gol sevincinin Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olduğu görüşünü dile getirdi.

Galatasaray'ın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK karşısında penaltıdan attığı gol sonrası Harry Kewell'in meşhur gol sevincini yaptı.

KEREM'E GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK deplasmanında 2 gol attı ve bir asist yaparak sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Attığı gol sonrası eski Galatasaray oyuncusu Harry Kewell'ın 'büyücü' gol sevincini yapan Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu'na gönderme yaptığı iddia edildi.

Galatasaray'ın Gaziantep FK deplasmanında kilidini Barış Alper Yılmaz çözdü. Icardi ve Osimhen'in yokluğunda forvette oynayan milli oyuncu, 2 gol atıp bir de asist yaparak takımının 3-0 galip bitirmesini sağladı. Barış Alper Yılmaz'ın ilk goldeki sevinci sosyal medyada yankı uyandırdı.

"BÜYÜCÜ" SEVİNCİNİ KEREM YAPIYORDU

Galatasaray'da oynadığı dönemde 'büyücü' gol sevincini yapan Kerem Aktürkoğlu, bu gol sevinciyle özdeşleşmişti. Barış Alper Yılmaz attığı gol sonrası yıllar önce Galatasaray'da oynayan Harry Kewell'ı hatırlayarak ufak bir göndermede bulundu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

ekrem celebi :

Ne alaka yaa bodoh editor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
