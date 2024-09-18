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Barış Alper'in golü iptal edilmeli miydi? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti

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Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi. Maç sonrası eski hakemler, tartışmalı pozisyonları ve hakem Cihan Aydın'ın kararlarını değerlendirdi. Özellikle Barış Alper'in golü öncesindeki elle oynama iddiasına görüş belirten eski hakemler, VAR'ın devreye girmesi gerektiğini ve golün iptal edilmesi konusunda hemfikir oldu.

Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası eski hakemler maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 11'inci dakikada Barış Alper Yılmaz, 26'ncı dakikada Yunus Akgün ile 76'ncı dakikada Michy Batshuayi'den geldi. Mücadele sonrası beIN Sports'un Trio ekibi mücadeledeki tartışmalı pozisyonları ve hakem Cihan Aydın'ın kararlarını değerlendirdi.

İLK GOL ÖNCESİ ELLE OYNAMA VAR MI?

Deniz Çoban: Futbolda yakın tarihe kadar bir ele temasın cezalandırılması için oyuncunun bilerek elle oynaması gerekiyordu. Son zamanlardaki değişikliklerle ele çarpmalar da bazı durumlarda ihlal olarak değerlendirilmeye başlandı. Burada Barış Alper'in bilerek oynayıp oynamadığına bakmayacağız. Bana göre bu top Barış Alper'in koluna temas ediyor, şüphem. yok. Bu golün iptali gerekirdi. VAR temas etmedi diye düşünmüş olabilir. Gözü yanılmıştır. En ağır eleştireceğim konu şu; VAR maksimum 55 saniye içerisinde onay verdi gole. Böylesine kritik karar için 55 saniyenin kısa olduğunu düşünüyorum. VAR'ın sağlıklı bir kontrol süreci geçirmediğini ve hata yaptığını düşünüyorum. VAR devreye girmeliydi.

Bahattin Duran: Golün iptali gerekirdi. Barış Alper'in koluna geldiğini görebiliyorum.

Bülent Yıldırım: Barış Alper burada topu takım arkadaşına ulaştırsaydı atılan gole nizami diyecektik. Ancak ele kaza ile çarpmış olsa bile hemen ardından bu gol oluştuğu için yetki VAR hakeminde. VAR, temastan emin olup devreye girmeliydi. İptal edilmesi gerek gol resmiyet kazanmış.

TORREİRA'NIN POZİSYONU

Deniz Çoban: Burada umut vadeden atak yok. Kaleye çok uzak bir mesafe ve yerleşik bir savunma var. Sarı kart gösterse itiraz etmem ama göstermemesini daha doğru buldum.

Bahattin Duran: Zaten oyunu devam ettirdi ve Kaan'ın presiyle beklenen avantaj gerçekleşmedi. Eğer Kaan olmasaydı o zaman taktik faul olarak düşünülebilirdi.

Bülent Yıldırım: Kaleye olan mesafesi, bir ver kaçın kesilmemesi gerekçelerinden dolayı direkt serbest vuruşun doğru olduğu kanaatindeyim.

BARIŞ ALPER'E YAPILAN HAREKET KIRMIZI KART MI?

Deniz Çoban: Ofsaytı çalabilirsin ama bunu cezalandırırsın. Benim için bu kırmızı kart. En tehlikeli yerle faul yapılıyor.

Bahattin Duran: Kırmızı kartı vermediği sürece hakemler, bu hareketler artarak devam edecek. Bunların hep sahada kırmızı olması gerektiğini söylüyorum.

GALATASARAY'IN BEKLEDİĞİ PENALTI

Deniz Çoban: Hakem için çok şanssız bir pozisyon olmuş. Bence Ertuğrul'un eli doğal konumda değil. Önce omzuna sonra eline çarpıp kornere gidiyor. Benim için penaltı. Burada VAR'ın müdahale etmemesi doğru.

Bahattin Duran: El çok açık değil ama iyi niyetli değil. VAR müdahale etmez bu tip pozisyonlara. Ben de penaltıya yakınım.

Bülent Yıldırım: Bunun doğal olmadığı mutlak. El bedene yakın olduğu için yoruma açık bir pozisyon. Biraz daha açık olsaydı kanıt olurdu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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