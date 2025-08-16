Barış Alper'i golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

BARIŞ ALPER'İN ATTIĞI GOL

"TEMİZ BİR GOL DEĞİL"

Bülent Yıldırım: Bariz bir omuzdan çekme yok. Bu görüntüleri izlediğim zaman temiz bir gol olduğunu söyleyemem. Barış Alper'in savunmacıya yaptığı elle itme müdahalesinin faul olduğunu düşünüyorum.

"FAUL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Bahattin Duran: Bu pozisyonda ben Barış Alper'in, Karagümrüklü oyucuyu eliyle ittiğini ve bundan dolayı faul olduğunu düşünüyorum. Ancak sportmenlik dışı bir ihlal olmadığı, dikkatsiz bir müdahale olduğu için kart gerekmediğini ancak faul olduğunu düşünüyorum.

"NET BİR FAUL"

Deniz Çoban: Elbette elini bilerek yüzüne götürmüyor ancak burada bir müdahale var. Ben faul olduğunu düşünüyorum pozisyonun. VAR'ı çok fazla eleştiremem bu konuda ancak benim açımdan bu pozisyon net bir faul.

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS