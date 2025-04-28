Barcelona U19, UEFA Gençlik Ligi'ni Kazandı: Trabzonspor U19 İkinci Oldu

UEFA Gençlik Ligi Final maçında Trabzonspor U19'u 4-1 mağlup eden Barcelona U19, kupanın sahibi oldu. Bordo-mavililer ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

UEFA Gençlik Ligi Final maçında Trabzonspor U19 ile Barcelona U19 karşı karşıya geldi. İsviçre'de bulunan Centre sportif de Colovray Stadyumu'nda oynanan maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Andre Colombo yönetti. Colombo'nun yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Giovanni Baccini ile Giuseppe Perrotti üstlendi. Karşılaşmaya Trabzonspor, Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Boran, Salih, Alihan, Yiğit Kemal, Onuralp, Abdurrahman ilk 11'i ile çıktı. İspanyol ekibi ise, Yaakobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Junyent, Farinas, Diarra, Pradas, Alba ve Hernandez ile sahada yer aldı.

11'inci dakikada Barcelona golü buldu. Junyent'in pasında topla buluşan Diarra, ceza sahası çizgisi üzerinden sol ayağıyla çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Barcelona farkı 2'ye çıkardı. Farinas'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Farre kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Erol Can'dan seken topu takip eden Cuenca, topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 32'nci dakikada İspanyol ekibinde Hernandez'in attığı gol VAR incelemesinin iptal oldu. 57'nci dakikada Barcelona farkı 3'e çıkarttı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Barcelona'nın kaptan oyuncusu Alba'nın sağ ayağıyla çektiği şut kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluştu: 3-0. 68'inci dakikada fark 4'e çıktı. Ceza sahasının sağ çaprazından sol ayağıyla şutunu çeken Diarra, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu, takımının 4'üncü golünü kaydederken kendisinin ise ikinci golünü kaydetti: 4-0. Temsilcimiz Trabzonspor 88'inci dakikada golü buldu. Oğuzhan'ın açtığı ortaya arka direkte kafa vuruşu yapan Bican, topu ağlarla buluşturdu: 4-1. Bican kaydettiği golden sonra göz yaşlarını tutamadı. Karşılaşma 4-1 Barcelona'nın üstünlüğüyle bitti ve UEFA Gençlik Ligi şampiyonu Barcelona oldu. Bordo-mavililer ise zorlu turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

BAKAN BAK MAÇI YERİNDEN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak maçı yerinden takip etti. Bakan Bak, Trabzonspor U19 Takımı'nın Barcelona ile oynadığı final müsabakasını tribünden seyretti. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'da maçı tribünden izleyenler arasında yer aldı.

TRABZONSPOR'DA 8 OYUNCU DÜNYA ALTINCISI OLDU

Trabzonspor U19 takımındaki 8 oyuncu, geçtiğimiz yıl Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi adına Okul Sporları Futbol Gençler Türkiye Şampiyonluğu kupasını kazandı.

Bu başarının ardından, 17-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında Çin'in Dalian şehrinde yapılan ISF Dünya Liseler Futbol Kupasına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinesinde Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından katılım sağlayarak çeyrek finale yükselen temsilcimiz, penaltılarda elenerek turnuvayı Dünya altıncısı olarak tamamladı.

Okul Sporları Dünya Futbol Kupası'nda ve UEFA Gençlik Ligi Finaline yükselen kadroda yer alan sporcular:

Bican Tibukoğlu

Arda Öztürk

Alihan Erdoğan

Boran Başkan

Ömer Faruk Duymaz

Yiğit Kemal Turan

Furkan Melikşah Özcan

Turan Deniz Tuncer