Haberler

Bandırmalı özel sporcudan gümüş madalya

Bandırmalı özel sporcudan gümüş madalya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Mental-Down Atletizm, Masa Tenisi ve Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda Bandırmalı sporcu Mehmet Talat Uçar, gülle atma branşında gümüş madalya kazandı. 19-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonada üç gün süren müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri, federasyon yöneticileri ve il temsilcileri tarafından verildi.

Konya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Mental-Down Atletizm, Masa Tenisi ve Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Bandırmalı sporcu Mehmet Talat Uçar, gülle atma branşında gümüş madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında 19-21 Temmuz tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen şampiyonada atletizm, masa tenisi ve yüzme branşlarında müsabakalar yapıldı.

Gülle atma branşında yarışan Bandırmalı sporcu Mehmet Talat Uçar, sergilediği başarılı performansla Türkiye ikincisi oldu. Üç gün süren organizasyonun son gününde atletizm yarışlarının tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalyaları, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yöneticileri ile il temsilcileri tarafından düzenlenen törenle takdim edildi.

Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası, madalya töreniyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı

Bahçeli'den yeni parti için olay çağrı! Aman Kılıçdaroğlu duymasın
Fenerbahçe'den ayrılan Jantunen'in yeni adresi Real Madrid

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Real Madrid'e transfer oldu
Can kurtaralım derken canlarından oldular: Biri 63, diğeri 15 yaşındaydı

Can kurtaralım derken canlarından oldular
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, anlaşmaya vardıkları Fenerbahçeli futbolcuyu duyurdu

Anlaşmaya vardıkları Fenerbahçeli futbolcuyu duyurdu
Barcelona, Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı

Barcelona bedavaya dünya yıldızını aldı