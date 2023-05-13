Balotelli'nin Romanya kararı futbolseverlerin ağzını açık bıraktı: Çıldırdın mı?

Sezon başında Adana Demirspor'dan ayrılarak Sion'a transfer olan Mario Balotelli'nin İsviçre macerası sona eriyor. Rapid Bükreş'ten teklif alan İtalyan yıldızın, sürpriz bir tercihte bulunarak Romanya ekibinin formasını giyeceği iddia edildi. Balotelli'nin hala üst seviye liglerde oynayabileceğini düşünen futbolseverler, yıldız golcü için "Çıldırdın mı? Romanya'ya niye gidiyorsun?" yorumlarında bulundu.