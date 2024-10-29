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Altın Top sahibini buldu: Listede Türk bir isim de var

Altın Top sahibini buldu: Listede Türk bir isim de var
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Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü, Manchester City'de forma giyen İspanyol oyuncu Rodri kazandı. Ödüle aday gösterilen listede bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, oylama sonucunda 20. sırada yer aldı.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Manchester City'de forma giyen İspanyol oyuncu Rodri kazandı. UEFA ve France Football'un düzenlediği törende, Rodri'nin yanı sıra en iyi kadın futbolcu ödülü Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati'ye gitti. Ödüle aday gösterilen 30 isim arasında yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, oylamada 20. sırada yer aldı.

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ALTIN TOP ÖDÜLÜ, PARİS'TEKİ TÖRENDE SAHİBİNİ BULDU

UEFA ile Fransız futbol dergisi France Football'un düzenlediği 2024 Altın Top ödülü, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. İspanya Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazanan ve Manchester City ile İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Rodri, Altın Top ödülünün sahibi oldu. Oylamada Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior ikinci, İngiliz oyuncusu Jude Bellingham de üçüncü sırayı aldı. En iyi kadın futbolcu ödülüne ise üst üste ikinci kez İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.

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HAKAN ÇALHANOĞLU, 20. SIRADA YER ALDI

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödüle bu yıl aday gösterilen 30 isim arasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da bulundu. Hakan Çalhanoğlu, yılın futbolcusu oylamasında 20. sırada yer aldı.

ARDA GÜLER, KOPA KUPASI'NDA İKİNCİ SIRADA

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nda ikinci sırada yer aldı. Barcelona'nın İspanyol forveti Lamine Yamal, kupanın kazananı oldu. Yılın forvetine verilen Gerd Müller Kupası'nı geçen yıl PSG'de forma giyen Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe ile Bayern Münih'de oynayan İngiliz oyuncu Harry Kane paylaştı. Yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü, Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez kazandı.

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ CARLO ANCELOTTİ

Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, erkeklerde yılık teknik direktörü ödülüne layık görüldü. ABD Milli Takımı'nı çalıştıran İngiliz Emma Hayes de kadınlarda yılın teknik direktörü ödülünü aldı. Yılın kulübü ödülü erkeklerde Real Madrid, kadınlarda ise Barcelona'ya gitti. Socrates ödülü ise İspanyol kadın futbolcu Jennifer Hermoso'ya verildi.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Spor

Hakan Çalhanoğlu Manchester 3-sayfa Futbol Spor

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