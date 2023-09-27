Balıkesirspor Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

BALIKESİR,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon ilk galibiyetini geçen hafta Nevşehir Belediyespor'u dış sahada 1-0 yenerek alan Balıkesirspor, Ziraat Türkiye Kupası'na erken veda etti. Bal-Kes ilk eleme turunda Bölgesel Amatör Lig temsilcisi hemşehrisi Burhaniyespor'a evinde tek golle yenilerek havlu attı. Son 2 yılda üst üste 2 kez küme düşme acısı yaşayıp 1'inci Lig'den 3'üncü Lig'e gerileyen kırmızı-beyazlılar, transfer yasağını transfer döneminin son gününde kaldırarak 14 yeni futbolcuyla sözleşme imzalamıştı.