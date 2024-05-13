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BAL Play-Out baraj maçının tarihi değiştirildi, tepkilere neden oldu

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Bilecik'te geçtiğimiz günlerde 19 Mayıs günü oynanması planlanan BAL Play-Out baraj maçının tarihi değiştirilirken, alınan kararda 1969 Bilecik Spor Kulübü temsilcisinin olmaması tepkilere neden oldu. Taraftarlar da maçın cumartesi gününe alınmasına tepki gösterdi.

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde 19 Mayıs günü oynanması planlanan BAL Play-Out baraj maçının tarihi değiştirilirken, alınan kararda bu maçı oynayacak 1969 Bilecik Spor Kulübünün bir temsilcisi olması tepkilere neden oldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun'un davetiyle Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Grubu'nda yer alan takım başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Vitraspor-Söğüt spor 1. Amatör Lig Play-Off Grubu şampiyonluk maçı öncesi Bilecik Valisi Şefik Aygöl iki takım başkanlarına başarılar dilerken, sakatlıksız bir maç olmasını söyledi.

Öte yandan BAL temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Vitraspor-Söğüt spor galibinin oynayacağı Play-Out baraj maçı geçtiğimiz günlerde 19 Mayıs günü olarak belirlenmişti. Bu toplantıda maç 18 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'da Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'ndan oynanmasına karar verildi. Alınan bu kararda 1969 Bilecik Spor Kulübü temsilen kimsenin olmaması tepkilere neden oldu.

Taraftarlarda tepkili

Öte yandan 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftarları maçın cumartesi gününe alınması tepki göstererek, iş saatinde bu maçın oynanmasının Bilecik'te spor adına alınan kötü bir karar olduğunu dile getirdiler.

Ayrıca Vitraspor-Söğütspor maçının galibi ev sahibi takım olurken, 1969 Bilecik Spor Kulübü BAL Play-Out baraj maçını Vitraspor ile oynayacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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