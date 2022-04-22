BAL'dan TFF 3'üncü Lig'e yükselen 9 takım belli oldu

Türkiye'nin 9 ayrı ilinde düzenlenen Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2021-2022 sezonu Bölge Birinciliği Müsabakaları bugün tamamlandı ve TFF 3'üncü Lig'e yükselen 9 takım belirlendi.

18 Nisan ile 22 Nisan tarihleri arasında yapılan karşılaşmalar sonrasında; Muş 1984 Muş Spor, Eynesil Belediyespor, Arguvan Belediye Spor, Kepez Belediyespor, Amasya 1968 Futbol Kulübü, Sapanca Gençlikspor, Bulvarspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, TFF 3'üncü Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Demirören Haber Ajansı / Spor