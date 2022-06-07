Bakan Kasapoğlu: Yüzbinlerce öğrencimiz spor ekipmanlarına kavuştu - Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencimiz spor ekipmanlarına kavuştu. İstanbul içinde 44 özel eğitim kurumumuza dağıtımların tamamlanmasıyla, 500 özel eğitim okulu bu çalışmadan faydalanmış olacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 81 ilde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı 500 Özel Eğitim Okuluna, "Spor Aşkı Engel Tanımaz!" sloganıyla 27 bin 259 adet spor malzemeleri gönderilmesi programlarının sonuncusunu İstanbul'da gerçekleştirdi.

"YENİ NESİLLER KENDİLERİNİ YETİŞTİRİRKEN, MEVCUT JENERASYONA DA GÜÇ OLACAKLAR"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 81 ilde bulunan MEB'e bağlı 500 Özel Eğitim Okuluna, "Spor Aşkı Engel Tanımaz!" sloganıyla 27 bin 259 adet spor malzemesi gönderilmesi programları düzenledi. 81 ilde yola çıkan 30 TIR'ın 7 bölgeyi temsilen 7 tanesinin uğurlama töreni Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katılımıyla 12 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Gönderilen spor malzemeleri içerisinde; antrenman seti, atlama ipi, ayak ağırlık takımı, basketbol topu ve filesi, bocce seti, dambıl seti, dart seti, denge tahtası, futbol topu, goalball kalesi, filesi, maskesi ve topu, hulahop, koşu bandı, masa tenisi masası, filesi, raket takımı ve topu, pilates seti, sağlık topu seti, slalom takımı, step tahtası, basketbol potası, voleybol direk seti, voleybol filesi, voleybol topu, cimnastik minderi yer aldı. Tüm malzemeler farklı engel guruplarının kullanımına uygun üretilmiş ya da uyarlandı. Ankara'dan 81 ile yola çıkarılan TIR'lar, illerde yapılan programlarla okullara teslim edildi. Kalan son illere gönderilen TIR'lar için İstanbul'da 44 okul için yapılan tören ile kapanış programı yapıldı.