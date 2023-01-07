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Bakan Kasapoğlu, Yozgat'ta mola verip gençlerle bir araya geldi

Spor Haberleri

Bakan Kasapoğlu, Yozgat'ta mola verip gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na katılmak üzere trenle hareket ettiği Ankara'dan Sarıkamış'a giderken, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde mola verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na katılmak üzere trenle hareket ettiği Ankara'dan Sarıkamış'a giderken, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde mola verdi.

Bakan Kasapoğlu'nu, Yerköy İstasyonu'nda Kaymakam Muharrem Coşkun, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve siyasi parti temsilcileri ile gençler karşıladı. Burada gençlerle bir süre sohbet eden Kasapoğlu, gençlerle öz çekim yaptı. Kaymakam Muharrem Coşkun ve Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kasapoğlu, ardından Kars'ın Sarıkamış ilçesine gitmek üzere istasyondan ayrıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Kasapoğlu Ankara Yerköy Yozgat Spor Haberler

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