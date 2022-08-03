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Bakan Kasapoğlu, milli atlet Pınar Akyol'u tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, milli atlet Pınar Akyol'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gülle atmada gümüş madalya kazanan Pınar Akyol'u kutladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gülle atmada gümüş madalya kazanan Pınar Akyol'u kutladı.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajda, 16.84'lük derecesinden dolayı Pınar Akyol'u tebrik ettiğini belirterek, "Geçen yıl da 20 yaş altında dünya ikincisi olan milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası alanda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Damla Yücel - Spor

Mehmet Kasapoğlu Pınar Akyol Kolombiya Spor Haberler

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