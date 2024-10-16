Bakan Bak: 'Ülke, dünya, hak, hukukla ilgili konuları spor ile güzel bir şekilde ifade ediyorsunuz'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İletişim Başkanlığı tarafınca hazırlanan 'Vatandaş Diplomat Projesi: Türkiye'nin Sporda Küresel Temsili' programında konuştu. Bakan Bak, yabancı mevkidaşları ile iletişim kurarken spordan faydalandığını belirterek "Ülke, dünya, hak, hukukla ilgili konuları spor ile güzel bir şekilde ifade ediyorsunuz" dedi.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Vatandaş Diplomat Projesi: Türkiye'nin Sporda Küresel Temsili" programına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sporcular ve davetliler katıldı.

"Her vatandaşımız birer kültür elçisi olarak vatandaş diplomasisine katkı sunma potansiyeli taşımaktadır"

Uluslararası ilişkilerin değişen dinamiklerine uyum sağlandığını ve faaliyetleri buna göre şekillendiğini aktaran İletişim Başkanı Altun, "Spordan kültür-sanata, gastrodiplomasiden dijital diplomasiye tüm kamu diplomasisi alanlarında Türkiye'nin tezlerini ve haklı duruşunu kararlılıkla dile getiriyoruz. Zira kamu diplomasisi faaliyetlerimizde bütüncül bir strateji ile hareket etmek gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizin tanıtımını üst seviyeye taşımak, ülkemiz hakkında doğru bilinen yanlışları bertaraf etmek, ülkemizin marka değerini güçlendirmek maksadıyla haziran ayında Vatandaş Diplomat Projesi'ni hayata geçirdik. Vatandaş Diplomat Projesi 'bireyden bireye kamu diplomasisi' anlayışının somut bir tezahürüdür. Vatandaş Diplomat Projesi ile her vatandaşımız birer kültür elçisi olarak vatandaş diplomasisine katkı sunma potansiyeli taşımaktadır" diye konuştu.

Kamu diplomasisinin önemli bir parçasının spor diplomasisi olduğunu aktaran Altun, spor organizasyonları vasıtasıyla insanlar kültürel, sosyal ve siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak küresel ölçekte bir araya geldiğini kaydetti.

"Uluslararası organizasyonlar ve buralarda elde edilen sportif başarılar bugün yumuşak gücün bir unsuru haline gelmiştir"

Sporun birleştirici ruhu, ülkeler arasında dostane ilişkiler kurulması, uluslararası iş birliğinin artırılması ve barışın teşvik edilmesi için kolaylaştırıcı bir zemin hazırladığını dile getiren Altun, "Uluslararası büyük spor etkinlikleri, onlara ev sahipliği yapan ülkelere sadece ekonomik ve turistik faydalar sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda bu faaliyetler, o ülkelere uluslararası arenada imajlarını güçlendirme fırsatı sunuyor. Özellikle olimpiyatlar ve dünya kupası gibi büyük organizasyonlar birer spor etkinliği olmalarının yanı sıra farklı ülke vatandaşlarının etkileşime geçtikleri platformlar olarak öne çıkıyor. Uluslararası organizasyonlar ve buralarda elde edilen sportif başarılar bugün yumuşak gücün bir unsuru haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Ülkenin sporcularının performansı küresel anlamda marka değerinin güçlenmesine vesile olmaktadır"

Yusuf Dikeç'in 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda müsabaka esnasındaki duruşu sosyal medya platformlarında milyonlarca kez görüntülendiğini ve uluslararası kamuoyunda da ses getirdiğini belirten Altun, şöyle devam etti:

"Dikeç'in ikonik görüntüsünden sonra internet platformlarında 180'den fazla ülkede arama yapıldığı, bu kişilerin aynı zamanda Türkiye, Türkler ve Türk şehirleriyle ilgili de sorgulamalarda bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu veri yığını içinde ise yüzde 60'a yakın bir oranla Türkiye ilgili içeriklerin tıklandığı görülmektedir. Birkaç ay önce tecrübe ettiğimiz bu somut örneğin de gösterdiği gibi, ülkenin sporcularının performansı, teknik ve organizasyonel kapasitesi, spor kültürü ve altyapısı o ülkenin dünya medyasında görünürlüğünün artmasına, küresel anlamda marka değerinin güçlenmesine vesile olmaktadır. Yine bu konuda yakın bir örnek, Euro 2024'te A Milli Futbol Takımımızın gösterdiği performanstır. Birçoğu dünyanın önde gelen kulüplerinde başarılı bir performans gösteren ve büyük gelecekler vaat eden genç oyuncularımız, bir yandan sporcu kimlikleriyle öne çıkıyorken; öte yandan çalışkanlıkları, dürüstlükleri, insanlığın ortak meselelerine dair gösterdikleri tutumla da ülkemizi birer vatandaş diplomat olarak temsil ediyorlar."

Türkiye'de hizmete sunulan spor tesislerinin gençler için önemini vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Sporun gücü evrensel bir güç. Sporcularımızın uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılar milletimizi gururlandırıyor. Pazartesi akşamı İzlanda karşısında büyük bir sonuç elde eden, geriye düştüğü müsabakada öne geçerek grubunda liderliği koruyan A Milli Futbol Takımı'nın da kazandığı başarı bizi de mutlu ediyor" dedi.

"Ülke, dünya, hak, hukukla ilgili konuları spor ile güzel bir şekilde ifade ediyorsunuz"

Milletvekilliği döneminde NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı olarak görev yaparken NATO'da önemli toplantılarda diğer ülkelerin milletvekilleri ile ilk sohbet konularının spor müsabakaları olduğunu aktaran Bakan Bak, "Bir İngiliz milletvekili ile konuşurken futboldan başlarız. İtalyan milletvekili ile Napoli'den Juventus'tan bahsederiz. Diplomasi metodu. Aramızda çok güzel bağlar kurduğumuz milletvekilleri var. Kendi dertlerimizi anlatırken inanılmaz bir şekilde kullanıyoruz. Sizi dinliyor, iyi bir iletişim kuruyorsunuz. Ülke, dünya, hak, hukukla ilgili konuları spor ile güzel bir şekilde ifade ediyorsunuz. Müthiş yorumlar yapıyoruz" diye konuştu.

Türk sporculardan beklentilerinin, yurt dışındaki müsabakalarda rakipleri ile iyi diyaloglar kurarak Türkiye'nin tanıtımında önemli bir rol oynamaları olduğunu belirten Bakan Bak, "Geçen hafta Avrupa Parlamentosu Spor Bakanları toplantısındaydım. Fransız bakanla fotoğraf çekinirken Yusuf Dikeç'in hareketini yaptık. Portekizli bakan, 'Benfica'ya gelen sporcunun hareketini nasıldı' dedi. Kerem Aktürkoğlu'ndan bahsediyor. Bu bir diplomasi, Türkiye hakkında araştırmalar Yusuf Dikeç'in hareketinden sonra artış yaşandı. Biz sporun iyileştirici gücüne inanıyoruz" dedi. - ANKARA