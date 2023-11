- Bakan Bak: "Son yıllarda sporda çok önemli başarılar elde ettik"

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nin açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bilal Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Bak, önemli yatırımlara vurgu yaparak, "Son yıllarda çeşitli spor dallarında önemli başarılar elde ettik" dedi.

Şahinbey Belediyesi tarafından Yeşilvadi Millet Bahçesi içerisine yapılan Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nin açılışı törenle yapıldı. İçerisinde at binme, okçuluk, aba güreşi, yağlı güreş gibi geleneksel spor etkinliklerinin profesyonel bir şekilde gerçekleştirilebildiği merkezin açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloglu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kent protokolü, sporcular, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programında konuşan Gençlik ve Bakanı Osman Aşkın Bak, son yıllarda çeşitli spor dallarında önemli başarılar elde edildiğine dikkat çekti. Bakan Bak, "Sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her ilimizde yüzme havuzları, spor tesisleri, dünyanın en modern spor salonları, en modern stadyumlarına sahibiz ve bunların sonucunda da 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı, İtalya'yla beraber Türkiye organize edecek. Sizler de takip ettiniz A Milli Futbol Takımımız grubunu lider olarak tamamlayarak, Almanya'da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Zaten Almanya'daki Türkler stadyumları dolduracak, yine Türkiye'de oynuyormuş gibi oynayacaklar. Onlara da başarılar diliyoruz. Voleybolcularımız Avrupa şampiyonu oldular. Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonu oldular. Dünya kupasında şampiyon oldular. Her kategoride başarılar geliyor. Bilal Bey'in de ifade ettiği gibi Türkiye'de geleneksel sporlarla, Etnospor vasıtasıyla pek çok vatandaşımızın tanışmasına vesile oldular. Onları tebrik ediyoruz. Geleneksel spor dallarında federasyonlarımız aktif olarak çalışıyorlar. Böylesine spora yatkın, sporla beraber büyüyen bir Türkiye var, güçlü Türkiye var. Türkiye Yüzyılı, inanıyoruz ki sporun da yüzyılı olacak. Gençlerin, kültürün yüz yılı olacak. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'nin adımları olacak. Bu tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yarın 24 Kasım, 24 Kasım öğretmenler gibi bizlere emek veren öğretmenlerimizi kutluyorum, saygılarımı sunuyorum. Ayrıca Şahinbey'in, Ampute Futbol Takımı tekrar Avrupa şampiyonu oldular. Onlar da burada. Onlara da bir alkış verelim. Üst üste 2 defa şampiyon oldular, Türkiye'de ampute sporunun da gelişmesi artarak devam ediyor. Milli takımımız dünya şampiyonu oldu, Avrupa şampiyonu oldu. Bu noktada da Şahinbey'in, Gaziantep'in buna çok büyük katkıları var. Şimdi spor kenti Gaziantep geleceğe emin adımlarla yürüyecek. Geleneksel spor merkezinin Gaziantep'e, Şahinbey'e ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sporda da devrimler yapan bir Türkiye var. Tesisler yapan bir Türkiye var, güçlü bir gençlik var. Geleceğe güçlü bakan bir Türkiye var diyorum. Tesisin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da sporda önemli yatırımlar yapıldığını ifade ederek, "Gaziantep'imize büyük katkı sağlayacak bu tesisi hayata geçirdiği için, Gaziantep'imize kazandırdığı için Şahinbey Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz geleneksel sporların yaygınlaştırılmasını, güçlendirilmesini bir kültür meselesi olarak görüyoruz. Biz gençlerin her türlü spor yapmasını istiyoruz. Gençlerimiz spor seçerken oydu, buydu derdine düşmeyecek kadar alt yapımızın oluşmuş olması büyük bir kazanım. Dolayısıyla gençlerimizin bir şekilde muhakkak bir spor dalıyla iştigal etmesini istiyoruz ama geleneksel sporlarımızın da güçlü olmasını istiyoruz ki bize ait hikayeleri, bize ait dokuları, bize ait estetiği, bize ait hikayeleri de gençlerimiz öğrenerek, hissederek yetişsinler. Bu sporların gelişiminde belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin desteğini önemsiyoruz. Bugün buradaki bu tesis yine geçtiğimiz yıllarda Kayseri'de hayata geçirilen tesis, Uşak'taki cirit tesisi, Erzurum'da yapılan tesis, Anadolu'nun dört bir yanında bu geleneksel spor tesislerinin hayata geçirilmesiyle milli sporcularımızı, ata sporlarımızı, geleneksel sporlarımızı da geleceğe güçlü bir şekilde taşınmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise geleneksel sporlar için önemli bir merkezin açılışını yaptıklarını belirterek, "Bugün değerli konuklarımızın katılımıyla Geleneksel Spor Merkezimizin açılışını yapıyoruz, tesisimiz milletimize hayırlı uğurlu olsun. Burası içerisinde at binme, okçuluk, aba güreşi, yağlı güreş gibi geleneksel spor etkinliklerinin profesyonel bir şekilde yapabildiği merkez. Değerli başkanımız Bilal Erdoğan'a, Gaziantep'e böyle bir eser yapabilir miyiz, diye sorduğumuzda, Allah razı olsun, 'Olur' dedi ve bize gerek teknik konuda gerekse Fatih Kalender beyi göndererek her türlü desteği verdi. Sonuçları üzerinde defalarca konuştuk ve çalıştık. Başkanım da inşaat esnasında da birkaç defa gelme, ziyaret etme fırsatı buldu ve biz bu sayede bu eserin fikir babası, teşvikçisi Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Bilal Erdoğan, kendisine buradan yürekten teşekkür ediyorum. Yine başkan yardımcımız Hakan Kazancı'ya ve Fatih Kalender beye ve burada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından kesilen kurdele ile Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nin açılışı yapıldı.