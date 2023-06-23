Bakan Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve 'Avrupa'nın Basketbol Üssü' olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.