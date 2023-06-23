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Bakan Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Bakan Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve 'Avrupa'nın Basketbol Üssü' olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

p>Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve 'Avrupa'nın Basketbol Üssü' olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yapı çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği tesiste, 10 bin kişi kapasiteli spor salonunun yanı sıra bin kişilik antrenman ve maç salonu da yer alacak.

ALTYAPIYA BÜYÜK ÖNEM

Bakan Osman Aşkın Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nin sportif altyapı açısından çok önemli bir tesis olacağını belirterek, "Tesis içerisine, geleceğin 'Dev Adam'larının yetişeceği 3 adet altyapı salonu kuruyoruz, bu salonda yılda 8 bin maç oynanacak. Sporcu kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını gözeterek dizayn edileceği otel ve kamp merkezi ile adeta bir okul görevi görecek" dedi.

"GENÇLERİMİZİN SPORDAN KOPMAMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin yüzyılı olacağını her fırsatta dile getirdiklerini ifade eden Bakan Bak, "Basketbol Gelişim Merkezi, toplu ulaşım hatlarına, İstanbul'un tarihi dokusuna ve surlarla uyumlu mimarisi ile 15 bin metre kare toplam yeşil alana sahip olacak. Şehrin kalbinde konumlandırılan tesiste basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, alışveriş, konser ve yeme-içme alanları da bulunacak. Böylelikle gençlerimiz sosyalleşirken spordan da kopmamasını, sporun hayatlarının bir parçası olarak kalmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Toplamda 68 bin 800 metrekare alana kurulacak olan Basketbol Gelişim Merkezi, maçlar, turnuvalar, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir alan olma özelliğine sahip olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Abdi İpekçi Spor Salonu Osman Aşkın Bak basketbol Türkiye Spor Haberler

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