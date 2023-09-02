SPOR Bakan Bak, Avrupa Şampiyonası'nda finale kalan Filenin Sultanlarını tebrik etti

Eda ŞAHİN- Erdi DEMİR/İSTANBUL, (DHA) - Zeytinburnu'nda Yaz Spor Okullarının kapanış programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonası'nda finale kalan filenin sultanlarını tebrik ederek "Bu tesislerin sonucunda uluslararası alanda madalyalar gelmeye başladı, her alanda büyük başarılar var. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldı. Yarın Avrupa Şampiyonu olmak için Belçika'da salona çıkacaklar, onları da bir alkışlayalım" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilçedeki çocuklara sporu sevdirmek ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 3 yıldır yaplan Yaz ve Kış Spor Okulları'nın kapanış programı gerçekleştirildi. Zeytinburnu Buz Adası'ndaki törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.

Yaz okullarında eğitim alan öğrencilerin gösterisiyle başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Protokol konuşmalarından sonra Bakan Bak ve Arısoy, alanlarında başarılı olan sporculara madalya ve kupalarını takdim etti.

"BURADA DÜNYA ÇAPINDA SPORCULAR YETİŞECEK"

Programda konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında binlerce tesis yapılmaya devam ediyor. Sizlere bütün bu eserlerin yapılmasında büyük katkısı olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Bu gördüğünüz Buz Adası'nı ilçemize kazandıran değerli cumhurbaşkanımıza, önceki dönem spor bakanlığımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten böylesine bir tesis Avrupa'da bile yok. Burada gelecekte dünya çapında sporcular yetişecek. Türkiye'nin dört bir yanında Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak belediyelerimizle yaz spor okulları yapıyoruz. Yaklaşık 4 milyona yakın sporcu çeşitli branşlarda yaz spor okullarında zamanlarını geçirdi. Ailelere iki şey söyleyeceğim; lütfen çocuklarınızı ve taleplerini dinleyin. Onlarla konuşun ve kolundan tutup spor tesislerine getirin. Bütün spor tesisleri çocuklarımızın ve ailelerinin emrinde" diye konuştu.

"BUGÜNE KADAR 8 MİLYON GENCİMİZE YÜZME ÖĞRETTİK"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en büyük mücadelelerinin bağımlılıkla, uyuşturucuyla olduğunu vurgulayan Bak, sözlerine şöyle devam etti:

"İşte burada en önemli görev spordur. Onun için çocuklarınızla konuşun, ilgilenin ve onları spor salonlarına, yüzme havuzlarına, futbol sahalarına getirin. Uyuşturucudan, içkiden, kötü alışkanlıklardan uzak durması için bu tesislere getirin. Her zaman emrinizdeyiz; bakanlık, belediyeler bugün sizlerin emrinizde. İkincisi, biraz evvel hepiniz gördünüz. Evde spor yapan bir çocuk varsa onu antrenmana götürmek, aldığı madalyalarla, yaptığı maçlarla onlarla gurur duymak çok çok önemli. O yüzden bu tesislerin hepsi sizin. Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bugüne kadar 8 milyon gencimize yüzme öğrettik. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi çerçevesinde bu yılsonuna kadar da 10 milyon gencimize, çocuğumuza yüzme öğreteceğiz."

"YARIN AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAK İÇİN BELÇİKA'DA SALONA ÇIKACAKLAR"

Yapılan bu tesislerin sonucunda uluslararası alanda da birçok madalya gelmeye başladığını vurgulayan Bakan Bak, "Her alanda büyük başarılar var. Dün akşam izlemişsinizdir; Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldı. Yarın Avrupa Şampiyonu olmak için Belçika'da salona çıkacaklar, onlara da bir alkış" diyerek Filenin Sultanlarını tebrik etti.

"BÜYÜYEN, GELİŞEN GÜÇLÜ TÜRKİYE GELİYOR"

Bakan Bak, sözlerine şöyle son verdi:

"Türkiye'nin dört bir yanındaki tesisler bu halkın hizmetinde. Ayrıca yetenek taraması yaparak pek çok çocuğumuzun bir veya iki branşa faaliyete geçmesini sağlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığıyla beraber bütün okullarımızda spor kulüpleri kuracağız ve gençlerimizin daha fazla spor yapmasını sağlayacağız. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye geliyor. Dün, Ankara'daydım. Gençlerimizin bir kısmı hem sporda hem de Teknofest'le beraber teknoloji denen gençlik merkezlerimizde teknolojiyi öğreniyorlar ve orada da Teknofest vasıtasıyla teknolojiyi seven bu ülkenin geleceği olan mühendisler, uzaya gidecek araçları yapacak gençlerimiz geliyor."

"BU DÖNEM ZEYTİNBURNU'NDA SPOR YATIRIMLARININ ALTIN ÇAĞINI YAŞADIK"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise "Bu dönem Zeytinburnu'nda spor yatırımlarının altın çağını yaşadık. Şimdi içinde bulunduğumuz Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük buz tesisini Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın desteğiyle hizmete aldık. 3 yıldır burada Zeytinburnu'ndaki ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan bütün çocuklarımız her yıl bir saatlerini burada eğitmenlerimizin eşliğinde buz hokeyi yaparak geçiriyor. Yine Zeytinburnu'muzda İstanbul'da bir ilk olarak Zeytinburnu izci evini hayata geçirdik. Kadınlarımız için spor merkezi, pilates salonu bizim sözümüzdü; şu anda 4 adet salon, Zeytinburnu'ndaki kadınlarımızın hizmetinde. Zeytinburnu'nda basket sahaları, okulların düzenlenmesi gibi birçok yeni yatırımlar yaptık. Bunlardan bir tanesi şu anda yapımı devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle, inşaatı süren ve bu yılın sonunda hizmeti almayı planladığımız Zeytinburnu Spor Merkezi'dir" şeklinde konuştu.

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ YAZ SPOR OKULLARI HAKKINDA

Zeytinburnu Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda 5 - 16 yaş arası çocuklar 10 branşta ücretsiz eğitim alma imkanı buldu. Kendi alanında 46 uzman eğitmenle hizmet veren Yaz Spor Okulu'nda; yüzme, basketbol, tenis, masa tenisi, taekwondo, binicilik, okçuluk, jimnastik, voleybol ve buz pateni branşları yer aldı. 15 farklı spor tesisinde gerçekleşen eğitimlerden 2 bin 952 öğrenci faydalandı. Haftanın 2 günü birer saat ders alan öğrenciler eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladı. 10 hafta süren Yaz Spor Okulları'nın 9 haftası eğitimle geçerken son haftasında ise turnuvalar düzenlendi.