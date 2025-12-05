Bahis operasyonunda 46 kişinin isimleri netleşti! 9'u Süper Lig'de oynuyor

Bahis operasyonunda ikinci dalga kapsamında 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Alassane Ndao, Salih Malkoçoğlu gibi Süper Lig futbolcuları ile Ahmet Çakar, Murat Sancak ve Zorbay Küçük gibi kritik isimler bulunuyor.

SÜPER LİG'DEN 9 FUTBOLCU GÖZALTINDA

İşte haklarında gözaltı kararı verilen 9 Süper Lig futbolcusu :

Abdulsamet Burak (Kayserispor)

Alassane Ndao (Konyaspor)

İzzet Furkan Malak (Göztepe)

Kerem Yusuf Sirkeci (Fatih Karagümrük)

Metehan Baltacı (Galatasaray)

Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor)

Uğur Kaan Yıldız (Göztepe)

Yusuf Özdemir (Alanyaspor)

Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

OPERASYON SABAH SAATLERİNDE YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah erken saatlerde birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Profesyonel futbolcuların yanı sıra bazı kulüp yöneticileri ve futbol dünyasının tanınmış isimleri de gözaltına alındı.

AHMET ÇAKAR: BİLMİYORUM

Gözaltına alınan isimler arasında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar da yer aldı. Çakar, adliyeye götürülürken bir muhabirin "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

MERT HAKAN VE METEHAN BALTACI GÖZALTINDA

Soruşturmanın en dikkat çeken iki ismi:

Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

Metehan Baltacı (Galatasaray)

Savcılık açıklamasına göre:

Metehan Baltacı kendi maçına bahis oynadığı için, Mert Hakan Yandaş ise bir başkası üzerinden bahis oynadığı tespit edildiği için gözaltına alındı. Her iki oyuncunun ifadeleri soruşturmanın seyrinde kritik öneme sahip olacak.

SANCAK VE ÇELİK DE LİSTEDE

Gözaltına alınan diğer önemli isimler:

Murat Sancak, Adana Demirspor'un eski başkanı

Emrah Çelik, Antalyaspor'un 2. başkanı

Her iki ismin de şüpheli finansal işlemler nedeniyle soruşturmaya dahil edildiği bildirildi.

SAVCILIKTAN DETAYLI AÇIKLAMA GELDİ

Başsavcılık, soruşturmanın kapsamını genişleten açıklamasında şu maddeleri öne çıkardı:

27 futbolcu, kendi takımlarının maçına bahis oynadı. Mert Hakan Yandaş, başkası üzerinden bahis oynarken tespit edildi. Ankaraspor–Nazilli Belediyespor ve Ümraniyespor–Giresunspor maçlarında sonuç etkilemeye yönelik bulgular bulundu. Ahmet Çakar, Murat Sancak ve Zorbay Küçük dahil 7 kişi, banka hareketleri nedeniyle gözaltına alındı. Toplam 46 şüpheliden 35'i yakalandı, 5'inin yurt dışında olduğu belirlendi.

DEV LİSTE AÇIKLANDI