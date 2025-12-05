Bahis operasyonunda 46 kişinin isimleri netleşti! 9'u Süper Lig'de oynuyor

Haberler

Futbol dünyasını sarsan bahis soruşturmasının ikinci etabında 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 35 isim gözaltına alınırken, listede Süper Lig'den 9 futbolcu bulunuyor. Savcılık, futbolcuların bazı maçlara bahis oynadığını resmen duyurdu. İşte tek tek isimler…

  • Bahis operasyonunda 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Gözaltına alınanlar arasında 9 Süper Lig futbolcusu bulunuyor.
  • Metehan Baltacı kendi maçına bahis oynadığı için gözaltına alındı.

Bahis operasyonunda ikinci dalga kapsamında 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Alassane Ndao, Salih Malkoçoğlu gibi Süper Lig futbolcuları ile Ahmet Çakar, Murat Sancak ve Zorbay Küçük gibi kritik isimler bulunuyor.

SÜPER LİG'DEN 9 FUTBOLCU GÖZALTINDA

İşte haklarında gözaltı kararı verilen 9 Süper Lig futbolcusu :

  • Abdulsamet Burak (Kayserispor)
  • Alassane Ndao (Konyaspor)
  • İzzet Furkan Malak (Göztepe)
  • Kerem Yusuf Sirkeci (Fatih Karagümrük)
  • Metehan Baltacı (Galatasaray)
  • Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor)
  • Uğur Kaan Yıldız (Göztepe)
  • Yusuf Özdemir (Alanyaspor)
  • Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

OPERASYON SABAH SAATLERİNDE YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah erken saatlerde birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Profesyonel futbolcuların yanı sıra bazı kulüp yöneticileri ve futbol dünyasının tanınmış isimleri de gözaltına alındı.

AHMET ÇAKAR: BİLMİYORUM

Gözaltına alınan isimler arasında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar da yer aldı. Çakar, adliyeye götürülürken bir muhabirin "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

MERT HAKAN VE METEHAN BALTACI GÖZALTINDA

Soruşturmanın en dikkat çeken iki ismi:

  • Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)
  • Metehan Baltacı (Galatasaray)

Savcılık açıklamasına göre:

Metehan Baltacı kendi maçına bahis oynadığı için, Mert Hakan Yandaş ise bir başkası üzerinden bahis oynadığı tespit edildiği için gözaltına alındı. Her iki oyuncunun ifadeleri soruşturmanın seyrinde kritik öneme sahip olacak.

SANCAK VE ÇELİK DE LİSTEDE

Gözaltına alınan diğer önemli isimler:

  • Murat Sancak, Adana Demirspor'un eski başkanı
  • Emrah Çelik, Antalyaspor'un 2. başkanı

Her iki ismin de şüpheli finansal işlemler nedeniyle soruşturmaya dahil edildiği bildirildi.

SAVCILIKTAN DETAYLI AÇIKLAMA GELDİ

Başsavcılık, soruşturmanın kapsamını genişleten açıklamasında şu maddeleri öne çıkardı:

27 futbolcu, kendi takımlarının maçına bahis oynadı. Mert Hakan Yandaş, başkası üzerinden bahis oynarken tespit edildi. Ankaraspor–Nazilli Belediyespor ve Ümraniyespor–Giresunspor maçlarında sonuç etkilemeye yönelik bulgular bulundu. Ahmet Çakar, Murat Sancak ve Zorbay Küçük dahil 7 kişi, banka hareketleri nedeniyle gözaltına alındı. Toplam 46 şüpheliden 35'i yakalandı, 5'inin yurt dışında olduğu belirlendi.

DEV LİSTE AÇIKLANDI

  • 1. Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor)
  • 2. Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)
  • 3. Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivas Spor )
  • 4. Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)
  • 5. Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor)
  • 6. Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)
  • 7. Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor)
  • 8. Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)
  • 9. Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor)
  • 10. Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor)
  • 11. Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor)
  • 12. İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor)
  • 13. İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)
  • 14. Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)
  • 15. Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Fatih Karagümrükspor)
  • 16. Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)
  • 17. Muhammed Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor)
  • 18. Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor)
  • 19. Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)
  • 20. Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor)
  • 21. Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor)
  • 22. Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor)
  • 23. Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor)
  • 24. Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepe Spor )
  • 25. Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)
  • 26. Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor)
  • 27. Yücel Gürol – Futbolcu (Adanademirspor)
  • 28. Cüneyt Semirli – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
  • 29. Ümit Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
  • 30. Koray Şanlı – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
  • 31.Faruk Can Genç – Ümraniyespor – Giresunspor konusu (Vanspor)
  • 32. Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
  • 33. Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
  • 34. Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
  • 35. Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
  • 36. Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
  • 37. Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
  • 38. Şahin Kaya – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
  • 39. Zorbay Küçük – Hakem (MHK Raporu)
  • 40. Murat Sancak – Eski Adanademirspor Başkanı
  • 41. Metin Korkmaz – Adanademirspor Başkanvekili
  • 42. Emrah Çelik – Antalyaspor Kulübü Yöneticisi
  • 43. Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe)
  • 44. Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi
  • 45. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu – Eski hakem
  • 46. Hayriye Arzu Çakar – Ahmet Çakar'ın eşi (Eski doktor)
Yorumlar (12)

Haber YorumlarıGölge Analiz:

Oynamasinlar kardeşim, faiz haram da kumar haram değil mi? Bence yasa dışı yasa içi bile olmaması lazım. Hem dinen caiz olmayan birşeyin savunucusu sırf vergi dahilinde diye devlet de olmamalı. Milli piyango da böyle. Peygamber efendimizin , kendi döneminde Arap yarımadasında çok meşhur olan şans talih oyunlarıni oynadığını hiç duyduk mu ? Kazançları iyi insanlar bir de bunlar. Hani ekmek bulamaz parayı başka yerde arar anlariz zaten zenginsiniz daha ne günaha giriyorsunuz ?

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Belki adam müslümanim demiyor sanene

yanıt3
yanıt3
Haber YorumlarıGölge Analiz:

Sezgin arkadaşım, Müslümanım demese de olur, hristiyan da olsa yahudi de olsa Mecusi de olsa ne olursa olsun, kaldı ki iftar yemeklerine katılan boy gösteren insanlar bunlar. Bana ne diyeceğim de , sana ne diye şimdi cumhuriyet baş savcısına desinler o zaman. Herşeyin her hareketin bir sorumlulugu vardır. Ya bu devlete, ya Allah'a karşı.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıJY:

ŞİKE YAPILMIŞSA CEZASINI KESSİNLER AMA KUMAR OYNAMAK SUÇ DEĞİLDİR. HERKES SİZİN UYDURUK ARAP DİNİNE GÖRE YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİL.

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

Mırt Hakan da futbol hariç her yerde var. bir de yıldız futbolcu demiyorlar mı? adı da yeni ortaya çıktı. yalamalar bir de ordan saldırıyo cimboma.mırtın adı niye yeni ortaya çıktı. daha önce niye yok tu medyada. yatacak yeriniz yok

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Cınar:

Devlet ÇAKAR....

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Ahmet Çakar futbolcu değil antrenör değil resmi bir görevi yok futbolun içinde.. Normal biri... oynadıysada yasal iddaa dan bu suç degil

yanıt8
yanıt0
Haber YorumlarıGölge Analiz:

Yasa dışı bahis sitesinden mi programından mi ne oynamış

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Ahmet çakar her önüne gelene sallıyyordu adamlara hakaret ediyordu ee düşmexz kalmaz reisimiz bir tek ahmet cakar

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
