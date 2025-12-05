Bahis operasyonunda 46 kişinin isimleri netleşti! 9'u Süper Lig'de oynuyor
Futbol dünyasını sarsan bahis soruşturmasının ikinci etabında 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 35 isim gözaltına alınırken, listede Süper Lig'den 9 futbolcu bulunuyor. Savcılık, futbolcuların bazı maçlara bahis oynadığını resmen duyurdu. İşte tek tek isimler…
- Bahis operasyonunda 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
- Gözaltına alınanlar arasında 9 Süper Lig futbolcusu bulunuyor.
- Metehan Baltacı kendi maçına bahis oynadığı için gözaltına alındı.
Bahis operasyonunda ikinci dalga kapsamında 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Alassane Ndao, Salih Malkoçoğlu gibi Süper Lig futbolcuları ile Ahmet Çakar, Murat Sancak ve Zorbay Küçük gibi kritik isimler bulunuyor.
SÜPER LİG'DEN 9 FUTBOLCU GÖZALTINDA
İşte haklarında gözaltı kararı verilen 9 Süper Lig futbolcusu :
- Abdulsamet Burak (Kayserispor)
- Alassane Ndao (Konyaspor)
- İzzet Furkan Malak (Göztepe)
- Kerem Yusuf Sirkeci (Fatih Karagümrük)
- Metehan Baltacı (Galatasaray)
- Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor)
- Uğur Kaan Yıldız (Göztepe)
- Yusuf Özdemir (Alanyaspor)
- Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)
OPERASYON SABAH SAATLERİNDE YAPILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah erken saatlerde birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Profesyonel futbolcuların yanı sıra bazı kulüp yöneticileri ve futbol dünyasının tanınmış isimleri de gözaltına alındı.
AHMET ÇAKAR: BİLMİYORUM
Gözaltına alınan isimler arasında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar da yer aldı. Çakar, adliyeye götürülürken bir muhabirin "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını verdi.
MERT HAKAN VE METEHAN BALTACI GÖZALTINDA
Soruşturmanın en dikkat çeken iki ismi:
- Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)
- Metehan Baltacı (Galatasaray)
Savcılık açıklamasına göre:
Metehan Baltacı kendi maçına bahis oynadığı için, Mert Hakan Yandaş ise bir başkası üzerinden bahis oynadığı tespit edildiği için gözaltına alındı. Her iki oyuncunun ifadeleri soruşturmanın seyrinde kritik öneme sahip olacak.
SANCAK VE ÇELİK DE LİSTEDE
Gözaltına alınan diğer önemli isimler:
- Murat Sancak, Adana Demirspor'un eski başkanı
- Emrah Çelik, Antalyaspor'un 2. başkanı
Her iki ismin de şüpheli finansal işlemler nedeniyle soruşturmaya dahil edildiği bildirildi.
SAVCILIKTAN DETAYLI AÇIKLAMA GELDİ
Başsavcılık, soruşturmanın kapsamını genişleten açıklamasında şu maddeleri öne çıkardı:
27 futbolcu, kendi takımlarının maçına bahis oynadı. Mert Hakan Yandaş, başkası üzerinden bahis oynarken tespit edildi. Ankaraspor–Nazilli Belediyespor ve Ümraniyespor–Giresunspor maçlarında sonuç etkilemeye yönelik bulgular bulundu. Ahmet Çakar, Murat Sancak ve Zorbay Küçük dahil 7 kişi, banka hareketleri nedeniyle gözaltına alındı. Toplam 46 şüpheliden 35'i yakalandı, 5'inin yurt dışında olduğu belirlendi.
DEV LİSTE AÇIKLANDI
- 1. Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor)
- 2. Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)
- 3. Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivas Spor )
- 4. Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)
- 5. Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor)
- 6. Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)
- 7. Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor)
- 8. Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)
- 9. Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor)
- 10. Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor)
- 11. Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor)
- 12. İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor)
- 13. İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)
- 14. Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)
- 15. Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Fatih Karagümrükspor)
- 16. Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)
- 17. Muhammed Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor)
- 18. Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor)
- 19. Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)
- 20. Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor)
- 21. Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor)
- 22. Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor)
- 23. Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor)
- 24. Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepe Spor )
- 25. Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)
- 26. Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor)
- 27. Yücel Gürol – Futbolcu (Adanademirspor)
- 28. Cüneyt Semirli – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
- 29. Ümit Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
- 30. Koray Şanlı – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
- 31.Faruk Can Genç – Ümraniyespor – Giresunspor konusu (Vanspor)
- 32. Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
- 33. Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
- 34. Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
- 35. Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
- 36. Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
- 37. Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
- 38. Şahin Kaya – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
- 39. Zorbay Küçük – Hakem (MHK Raporu)
- 40. Murat Sancak – Eski Adanademirspor Başkanı
- 41. Metin Korkmaz – Adanademirspor Başkanvekili
- 42. Emrah Çelik – Antalyaspor Kulübü Yöneticisi
- 43. Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe)
- 44. Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi
- 45. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu – Eski hakem
- 46. Hayriye Arzu Çakar – Ahmet Çakar'ın eşi (Eski doktor)