Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 152 hakemin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, skandalın boyutu daha da büyüdü. Yeni iddialara göre, bazı VAR hakemlerinin görev aldıkları maçlar üzerine bahis oynadığı öne sürüldü.

  • VAR sisteminde görev yapan bazı hakemlerin kendi yönettikleri maçlar üzerine bahis oynadığı iddia edildi.
  • TFF, VAR odasında görev yapan hakemlerin dijital izleri ve hesap hareketlerini incelemeye aldı.
  • TFF, hakem lisanslarının askıya alınması ve disiplin cezalarının artırılması yönünde adımlar atabileceği konuşuluyor.

Türk futbolunda sarsıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TFF'nin 152 hakemi bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesinin ardından, kamuoyunu şoke eden yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, VAR sisteminde görev yapan bazı hakemlerin, kendi yönettikleri maçlar üzerine bahis oynadığı iddia edildi.

"VAR'A GİDER Mİ?" SEÇENEĞİYLE BAHİS AÇILMIŞ

Yurt içindeki bazı bahis sitelerinde derbi karşılaşmaları için "Hakem VAR'a gider mi?" şeklinde özel bahis seçeneklerinin bulunduğu belirtilirken, yurt dışındaki platformlarda ise bu seçeneklerin çok daha geniş kapsamlı olduğu ifade edildi. İddialara göre, bazı hakemlerin bu sistemler üzerinden kendi maçlarına ilişkin tahminlerde bulunduğu ve bahis tutarlarının milyonlarca lirayı bulduğu öne sürüldü.

Bahis depreminde bomba iddia! Skandalın boyutu giderek artıyor

VAR ODASINDAKİ HAKEMLER MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın kapsamı genişletilirken, VAR odasında görev yapan hakemlerin dijital izleri ve hesap hareketlerinin de incelemeye alındığı öğrenildi. TFF Hukuk Müşavirliği'nin, elde edilen verileri Türkiye Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı ile paylaşarak teknik analiz talebinde bulunduğu bildirildi.

ZORBAY KÜÇÜK SKANDALIN MERKEZİNDE

FIFA kokartlı üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de soruşturma kapsamında PFDK'ya sevk edilmesi, skandalın boyutunu büyüttü. Küçük'ün "bahis oynamadığı, ancak hesabından işlem yapıldığı" yönündeki savunması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, şimdi VAR hakemlerinin de dosyaya dahil edilmesi Türk futbolunda büyük bir deprem etkisi yarattı.

Bahis depreminde bomba iddia! Skandalın boyutu giderek artıyor

SORUŞTURMA DERİNLEŞECEK

TFF'nin, mevcut veriler ışığında hakem lisanslarının askıya alınması ve disiplin cezalarının artırılması yönünde yeni adımlar atabileceği konuşuluyor. Yine aynı haberde, federasyonun UEFA ve FIFA'ya resmi bilgilendirme yaptığı, uluslararası denetim mekanizmasının da devreye girmesinin beklendiği ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Maç vara gidermi bilmem malum surunun verdigi oylarla ülke yokuş aşagı son sürat gidiyor.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
