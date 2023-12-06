Üye Girişi
Haberler

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün Yeni Başkanı Begüm Yücel

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün yeni başkanı Begüm Yücel, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk kadın başkan olmaktan heyecan ve gurur duyduğunu söyledi. Yücel, hedeflerinin FIBA Europe Cup'ı ülkelerine getirmek ve ligde Play-Off'lara kalmak olduğunu belirtti.

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün yeni başkanı Begüm Yücel, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk kadın başkan olmaktan heyecan ve gurur duyduğunu söyledi.

Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji'nde, Beşiktaş Kulübü 2'nci başkanı olan Hüseyin Yücel'den boşalan başkanlık görevine Begüm Yücel getirildi. Begüm Yücel, Basketbol Süper Ligi'nde ilk kadın başkan unvanının da sahibi odu. Başkan Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji-Legia Varşova mücadelesinden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu aktaran Yücel, "Gerçekten çok gururluyum. Hem daha önce ülkemize Avrupa kupası kazandırmış bir takımın başkanı oluyorum hem de Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk kadın başkanıyım. O yüzden de çok heyecanlıyım" dedi.

"İLK KADIN BAŞKAN OLMAK GERÇEKTEN ÖZEL HİSSETTİRİYOR"

Başkan Begüm Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk kadın başkan olmak gerçekten özel hissettiriyor. Ama biz zaten Bahçeşehir Kolejleri olarak en fazla kadın çalışanın olduğu eğitim kurumuyuz ve karar mercinde de hep kadınlarımız rol alıyor. O yüzden benim başkan olmamla beraber daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu seneki hedefimiz tekrardan FIBA Europe Cup'ı ülkemize getirmek ve ligde Play-Off'lara kalmak."

KARŞILAŞMAYI OĞLUYLA İZLEDİ

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup ikinci tur L Grubu ilk maçında sahasında Polonya takımı Legia Varşova ile karşılaştı. Başkan müsabakayı oğluyla saha kenarından takip etti. Takımının savunmada yaptığı anlara alkışlarla destek veren Yücel, karşılaşmayı dikkatle izledi.

Öte yandan kulübün eski başkanı Hüseyin Yücel de karşılaşmanın bir bölümünü tribünden takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Bahçeşehir Türkiye Spor Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor - Çorum FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? 6 Aralık Kabine toplantısı kararları! SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler? Kabine toplantısı bitti mi? SON DURUM! Kabine toplantısı gündeminde neler var? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi partiden milletvekili? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun hayatı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title