Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün yeni başkanı Begüm Yücel, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk kadın başkan olmaktan heyecan ve gurur duyduğunu söyledi. Yücel, hedeflerinin FIBA Europe Cup'ı ülkelerine getirmek ve ligde Play-Off'lara kalmak olduğunu belirtti.

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün yeni başkanı Begüm Yücel, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk kadın başkan olmaktan heyecan ve gurur duyduğunu söyledi.

Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji'nde, Beşiktaş Kulübü 2'nci başkanı olan Hüseyin Yücel'den boşalan başkanlık görevine Begüm Yücel getirildi. Begüm Yücel, Basketbol Süper Ligi'nde ilk kadın başkan unvanının da sahibi odu. Başkan Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji-Legia Varşova mücadelesinden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu aktaran Yücel, "Gerçekten çok gururluyum. Hem daha önce ülkemize Avrupa kupası kazandırmış bir takımın başkanı oluyorum hem de Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk kadın başkanıyım. O yüzden de çok heyecanlıyım" dedi.

"İLK KADIN BAŞKAN OLMAK GERÇEKTEN ÖZEL HİSSETTİRİYOR"

Başkan Begüm Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk kadın başkan olmak gerçekten özel hissettiriyor. Ama biz zaten Bahçeşehir Kolejleri olarak en fazla kadın çalışanın olduğu eğitim kurumuyuz ve karar mercinde de hep kadınlarımız rol alıyor. O yüzden benim başkan olmamla beraber daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu seneki hedefimiz tekrardan FIBA Europe Cup'ı ülkemize getirmek ve ligde Play-Off'lara kalmak."

KARŞILAŞMAYI OĞLUYLA İZLEDİ

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup ikinci tur L Grubu ilk maçında sahasında Polonya takımı Legia Varşova ile karşılaştı. Başkan müsabakayı oğluyla saha kenarından takip etti. Takımının savunmada yaptığı anlara alkışlarla destek veren Yücel, karşılaşmayı dikkatle izledi.

Öte yandan kulübün eski başkanı Hüseyin Yücel de karşılaşmanın bir bölümünü tribünden takip etti.