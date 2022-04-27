Bahçeşehir Koleji'nde kupa coşkusu

Hüseyin Yücel: Yarım kalan bir hikaye var demiştik

"Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde güzel işler yapmayı planlıyoruz"

Erkan Yılmaz son olarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ne hedefledikleriyle ilgili gelen soruya, "Bence önce bunun kutlamasını yapalım, sonra gelecek seneyi düşünürüz" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.