Türkiye Basketbol Süper Lig'in 4. haftasında Bahçeşehir Koleji sahasında, A. Efes'e 87-80 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, maçın son periyodunda etkisiz kalarak galibiyeti rakibine kaptırdı.

Bahçeşehir Koleji, A. Efes'e mağlup oldu

Türkiye Basketbol Süper Lig'in 4. haftasında Bahçeşehir Koleji sahasında, A. Efes'e 87-80 mağlup oldu.

Bahçeşehir Koleji, ligin 4. haftasında A. Efes'i konuk etti. İlk periyodu 23-15 önde bitiren ev sahibi ekip, soyunma odasına 36-46 geride girdi. 3. periyodu da 72-62 üstün geçen Bahçeşehir, final periyodunda rakibi karşısında etkisiz kalınca maç A. Efes'in 87-80 üstünlüğü ile tamamlandı. - İSTANBUL