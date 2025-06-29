BAHÇELİEVLER'deki GSB Spor Okulları açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Evde spor yapan bir çocuk, hem ailesine hem mahallesine gurur verir. Ama kötü alışkanlıklarla boğuşan gençler ise kendilerine ve çevrelerine zarar verir. Bizim görevimiz çocuklarımızı bu kötü alışkanlıklardan korumak" dedi.

Bahçelievler'deki GSB Spor Okulları açılış töreni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleşti. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın de yer aldığı etkinlikte gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için sporun önemine vurgu yapıldı. Bahçelievler Stadyumu'nda düzenlenen GSB Spor Okulları açılış töreninde konuşan Bakan Bak, velilere seslenerek çocuklarını spor okullarına yönlendirmeleri çağrısında bulundu. Sporun, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmada çok önemli bir görev üstlendiğini belirten Bak, "Evde spor yapan bir çocuk, hem ailesine hem mahallesine gurur verir. Ama kötü alışkanlıklarla boğuşan gençler ise kendilerine ve çevrelerine zarar verir. Bizim görevimiz çocuklarımızı bu kötü alışkanlıklardan korumak" diye konuştu.

Türkiye'nin bir spor devrimi yaşadığını belirten Bak, gençlere ve ailelere seslenerek, "Bu yazı hareketli geçireceğiz. 600'ü aşkın Gençlik Merkezimizde müzikten sanata, tiyatrodan dijital kodlamaya kadar çeşitli aktiviteler var. Çocuklarınızı buralara getirin, boş geçmesinler" ifadelerini kullandı.

Dr. Hakan Bahadır ise sporu sadece fiziksel gelişimin değil, zihinsel gelişimin de temel taşlarından biri olarak tanımladı. Bahadır, "Çocukluktan itibaren herkesin bir spor bilinci olması gerekiyor. Spor kas gücünü artırırken, beyin kapasitesini de geliştirir. Gençlerin spor, eğitim, sanat ve vicdanla büyümesi lazım" dedi. Bahadır ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği önemi hatırlatarak birlik ve beraberlik mesajı da verdi.

Bahadır, "Farklılıklarımız olabilir ama bizim soyadımız Türkiye'dir. Spor ve vefa ile güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışmalıyız" diye konuştu.

Tören, çeşitli spor gösterileriyle renklenirken, Bakan Bak çocuklarla mini golf ve langırt oynayarak keyifli anlar yaşadı.