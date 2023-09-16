Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği 18. Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri başladı

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri başladı. Kırkpınar Güreşleri'nde birincilik elde eden başpehlivanlar ve 300'ü aşkın güreşçi etkinlikte yer aldı.

Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlenen 18'inci Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri başladı. Kırkpınar Güreşleri'nde birincilik elde ederek başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek ve İsmail Balaban'ın da aralarında yer aldığı Kırkpınar Başpehlivanları ile 300'ü aşkın güreşçi er meydanında kispet giydi.

'Pehlivanlar Bahçelievler'de kol bağlıyor' sloganıyla düzenlenen 18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri, Bahçelievler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Kampüsü'ndeki güreş çayırında saat 11.00'de başladı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve içlerinde 9 başpehlivanın yer aldığı kortej ekibi belediye binasının önünden güreş alanına mehter takımı ile yürüdü. Hakan Bahadır, Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde Necati Göksu'ya da Ağalık Kemerini takdim etti. Güreş alanına, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim katılım göstererek müsabakaları heyecanlı bir şekilde takip etti.

Kırkpınar Güreşleri'nde birincilik elde ederek başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek ve İsmail Balaban ile Türkiye'nin en genç başpehlivanı Yıldıray Pala da 18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'ne katıldı. Başpehlivanlar, Mustafa Taş, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, İsmail Koç, Atilla Güzel, Faruk Akkoyun da etkinlikte kispet giyecek.

'BURASI ER MEYDANI; BURADA ZEKA, FİZİKİ GÜÇ, KONDİSYON VE BİRBİRİNE SAYGI VAR'

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır 'Buradaki amacımız geleneksel sporlarımızı ve bu sporlarımızdan biri olan yağlı güreşimizi gençlerimize, çocuklarımıza hatırlatmak, yaymak ve unutturmamaktır. Burada 9 tane başpehlivanımız ve yaklaşık 300'e yakın güreşçimiz var. Gençlerimize, çocuklarımıza sadece fiziki gelişim açısından değil ruh gelişimi açısından da örnek olmalarını umuyoruz. Burası er meydanı; burada zeka, fiziki güç, kondisyon ve birbirine saygı var. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bunu öğrenmelerini istiyoruz. Bugün bunu Bahçelievler Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri'ni hep birlikte yaşatacağız' dedi

18. GELENEKSEL BAHÇELİEVLER KOCASİNAN YAĞLI GÜREŞLERİ PROGRAMI

09: 00-10: 30 Boy Ayrımı

11: 00 Alt Boylarda Güreşlerin Başlaması

11: 30 Büyük Orta Boyu 1'nci Tur Müsabakaları

12: 00 Baş Altı Boyu 1'nci Tur Müsabakaları

12: 00 Belediye Önünden Güreş Alanına Kortej Yürüyüşü ( 600 Metre )

13: 00 Başpehlivanların 1'nci Tur Kura Çekimi

(Protokol ve foto çekimi)

Bayrak Yürüyüşü

13: 30 Başpehlivanların 1'nci Tur Müsabakaları

14: 30 Başpehlivanların 2'nci Tur Kura Çekimleri

14: 45 Başpehlivanların 2'nci Tur Güreşleri 15: 30 Başpehlivanların Çeyrek Final Kura Çekimleri

15: 45 Başpehlivanların Çeyrek Final Güreşleri

16: 30 Başpehlivanların Yarı Final Kura Çekimleri

16: 45 Başpehlivanların Yarı Final Güreşleri

17: 30 Başpehlivanlık Final Güreşleri

19: 00 Madalya ve Kupa Ödül Töreni -Kapanış