Bağcılar Belediyesi 3x3 Basketbol Turnuvası Son Buldu

Bağcılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası, kapanış töreniyle sona erdi. 32 takımın şampiyonluk için ter döktüğü turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi. Final müsabakasında Dits Saalouis takımı birinci olurken Alsancak Gym Premium takımı ikinci oldu.

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği ve FIBA'nın resmi takviminde yer alan 3x3 Basketbol Turnuvası, 9-10 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda 16'sı uluslararası, 12'si yerli ve 4'ü de engelli olmak üzere 32 takım sahaya çıktı.

Turnuvanın kapanış programına Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Fenerbahçe ve milli takımın eski oyuncularından basketbolcu Zaza Enden ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖZDEMİR: ÜLKEMİZİN ÖNEMLİ SPORCULARININ BAĞCILAR'DAN ÇIKMASINI AMAÇLIYORUZ

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir turnuvaya ilişkin konuşmasında 'Bağcılar'ın çok genç bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayalım. 300 bine yakın genç var ilçemizde. Ben de İstanbul'un en genç belediye başkanlarından biri olarak gençlerimizi anlıyorum. Önemli ve uluslararası bir organizasyon. Birçok ülkeden takımın katıldığı ve FIBA'nın programında yer alan bir organizasyon. Gençlerimizin spora ilgisini artırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda önemli isimleri ilçemize getiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana yoğun bir gençlik çalışması yürütüyoruz. Gençlerin ve çocukların belediye başkanı olacağız ifadesini her zaman sürdürüyoruz. Yaz spor okullarımızda birçok branşta ücretsiz eğitimler veriyoruz. Bu tür organizasyonlarla da sporu tüm topluma yaymayı istiyoruz. Engelli basketbol takımımız Süper Lig'de mücadele ediyor. Bu anlamda sporun şehri Bağcılar mottosunu yerleştirmek istiyoruz. Gençlerimizi sporla hemhal olmaya davet ediyoruz. Gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerinde sporun önemli bir yeri var. Bu organizasyonları devam ettirmenin ve artırmanın gayreti içinde olacağız. Heyecanımız yüksek ve gençlerimizi de bu heyecana ortak ederek gelecek süreçte ülkemizin önemli sporcularının Bağcılar'dan çıkmasını amaçlıyoruz' ifadelerini kullandı.

'RAKİPLERİMİZ KENDİ ÜLKELERİNDE MİLLİ OLMUŞ İSİMLER'

Turnuvaya katılan sporculardan Celal Bayar Üniversitesi öğretim görevlisi Kıvanç Dinler, takımının finale yükseldiğini ve bunun mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, 'Karşımızdaki oyuncuların çoğu kendi ülkelerinde milli olmuş isimler. Finale yükseldiğimiz için çok gururluyuz. Bağcılar Belediyesi'ni böyle elit bir organizasyon düzenlediği için tebrik ediyorum. Takımımızla dünya turlarına gidiyoruz ve bu tür kaliteli bir organizasyonla pek karşılaşmıyoruz. Ortam sporculara çok keyif veriyor ve üst kalitede oynuyor. Seyirciler açısından da keyif zevki yüksek bir turnuva oluyor' diye konuştu.

Turnuvaya katılan sporculardan Aykut Kolcular ise 'Finalde kazanmayı umut ediyoruz. Bu turnuvayı tüm sporcular olarak çok bekledik. Bağcılar Belediyesi sporculara imkan sağladı' dedi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

Üstü kapalı ve 3 tarafı tribün olan platformdaki etkinliğe özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. İki gün boyunca yerli ve yabancı basketbolcular, hünerlerini sergilerken meydan renkli görüntülere sahne oldu. Maç aralarında yabancı sporcular, çalan müzik eşliğinde oynadı. İzleyenler de eğlenceli dakikalar geçirdi.

BAŞARILI OLAN SPORCULARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Gençler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla yapılan turnuvada başarılı olan sporculara madalya ve para ödülü verildi.