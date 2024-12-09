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Badminton A Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda İkinci Oldu

Badminton A Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda İkinci Oldu
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Avrupa Badminton Karışık Takımlar Şampiyonası ön elemesi müsabakalarında Badminton A Milli Takımı, Hollanda'da düzenlenen grup müsabakalarında ikinci olarak dikkat çekti. Milli takım, Ukrayna ve Norveç'i yenerek yarı finale yükseldi, son maçında ev sahibi Hollanda'ya kaybetti.

Avrupa Badminton Karışık Takımlar Şampiyonası ön elemesi müsabakalarına katılan Badminton A Milli Takımı Hollanda'da ikinci oldu.

Avrupa Büyükler Karma Takımlar Avrupa Badminton Şampiyonası gurup müsabakaları Hollanda'nın Haarlem şehrinde yapıldı. Badminton A Milli Takımı bu müsabakada 2 galibiyet 1'de mağlubiyet aldı. Ekseriyası Erzincanlı sporculardan oluşan Milli takım turnuvaya seri başı olarak başlayan ve ev sahipliği yapan 4'ncü gurupta Hollanda ile aynı gurupta yer aldı.

Ukrayna ve Norveç'i 4-1'lik skorlarla yenen milliler son maçında ev sahibi Hollanda ile guruptan çıkma maçı yaptı. Maçtan Hollanda 3-2 galip ayrıldı. Türkiye ikinci oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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