Aziz Yıldırım, Anıtkabir'i ziyaret etti

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ankara’da Yargıtay, Danıştay ve TOBB ziyaretlerinin ardından Anıtkabir’i ziyaret ederek anı defterini imzaladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hafta sonu gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, ekibiyle birlikte Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Yıldırım, Ankara ziyaretleri kapsamında, sabah saatlerinde Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle bir araya geldi. Aziz Yıldırım daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen yemekte, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Aziz Yıldırım mozoleye çelenek konulmasının ardından Anıtkabir anı defterini imzaladı. Yıldırım, anı defterine şu ifadeleri yazdı:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün, Cumhuriyet'in sarsılmaz kalesi ve Kuvayımilliye ruhunun spor sahalarındaki temsilcisi, Fenerbahçemiz adına derin bir saygı ve büyük bir sorumlulukla huzurunuzdayım. En karanlık ve umutsuz anlarda bile ihtiyacımız olan gücü, milletimizi tek bir ülkü etrafında toplayan ve bağımsızlığa ulaştıran eşsiz iradenizden alıyoruz. İmkansızlıklar içindeki bir vatanı ayağa kaldırıp tek vücut yaptığınız gibi, bizler de bugün aynı inanç ve kararlılıkla Fenerbahçe'yi en kudretli haline getirme sorumluluğunu taşıyoruz. Fenerbahçe'nin sadece bir spor kulübü olmadığının, Cumhuriyet'in sarsılmaz değerlerini yarınlara ulaştıracak kutsal bir sorumluluk üstlendiğinin bilincindeyiz. Şanlı formamızı giyen her sporcumuz, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda zeki, çevik ve ahlaklı duruşundan taviz vermeden mücadelesini sürdürecektir.

Fikirlerinizden ve devrimlerinizden bir an bile sapmadan, milyonlarca taraftarımızla tek vücut halinde bu ulu çınarı hak ettiği yere taşıyacağımıza inancımız tamdır. Sonsuz şükran, minnet ve özlemle..." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
