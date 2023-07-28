Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışlarında Samsun Ayvacık Belediyesi Kano Takımı derece yaptı. Eskişehir Kano Türkiye Kupası'nda Elif Karataş bronz ve altın madalya kazandı. Sakarya'da düzenlenen okul sporları kano yarışlarında Şeyma Sarıoğlu ve Harun Özyazıcı birincilik ve üçüncülük elde etti.

Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışlarında Samsun Ayvacık Belediyesi Kano Takımı derece yaptı.

Eskişehir Kano Türkiye Kupası yarışlarında minik kadınlar kategorisinde Elif Karataş, 200 metrede bronz madalya kazandı. Karataş, ayrıca 500 metrede altın madalyanın sahibi oldu. Minikler kategorisi 500 metre yarışlarında Beren Tuğçe Yazıcı, Zeynep Sena Bilir bronz madalya alırken, sporcular ayrıca minikler kategorisi 200 metre yarışlarında altın madalya elde etti.

Sakarya ilinde Okul Sporları adı altında düzenlenen kano yarışlarında Şeyma Sarıoğlu 500 metre ve 200 Metre de birinci sırada yer aldı. Sakarya'da düzenlenen okul sporları kano müsabakasında ise küçük kızlar kategorisinde Şeyma Sarıoğlu Türkiye birincisi, Küçük erkekler kategorisinde Harun Özyazıcı Türkiye üçüncüsü oldu.

Ayvacık ilçesinin durgun su bakımından kano sporuna elverişli olduğunu dile getiren antrenör Beytullah Sarımehmet, AA muhabirine tesislerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklendiğini belirterek, "Ayvacık ilçesinin su yapısı durgun su kano kayak eğitimi vermemiz için ideal bir yapıya sahip. Eğitimlerini düzenli bir şekilde alan öğrencilerimiz güzel başarılar elde etti. İlçede spor faaliyetimizin yeni olmasına rağmen girdiğimiz her yarışmada önemli derecelere imza attık. Sporcu eğitim merkezimizde aktif hale geldiği zaman başarılarımızı ikiye katlayacağımızı düşünüyorum. Ayvacık ilçesi gençleri ve öğrencilerinin ilgisini çekmek onları kano sporunu yapmaya teşvik etmek bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.