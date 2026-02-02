Haberler

Ayrılık! Galatasaray sözleşmesini feshediyor

Ayrılık! Galatasaray sözleşmesini feshediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, kadro planlamalarında yer vermediği Yusuf Demir ile yollarını ayırıyor. Genç oyuncunun temsilcisi, Galatasaray ile fesih görüşmeleri yapmak üzere tesislere geldi.

  • Galatasaray, Yusuf Demir ile sözleşmesini feshetmek için görüşmeler yapıyor.
  • Yusuf Demir, Galatasaray'a 6 milyon euro bonservis bedeliyle Rapid Wien'den transfer oldu.
  • Yusuf Demir, Galatasaray formasıyla 26 maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.

Süper Lig devi Galatasaray, kadro planlamalarında yer vermediği Yusuf Demir ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

YUSUF DEMİR'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Yusuf Demir'in temsilcisi, sözleşme feshiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere tesislere geldi. Sarı-kırmızılı kulüp ile oyuncu cephesi arasında yürütülen temaslarda, fesih şartlarının ele alındığı ve tarafların karşılıklı olarak çözüm üretmeye çalıştığı belirtildi. Görüşmelerin, kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Ayrılık! Galatasaray sözleşmesini feshediyor

GALATASARAY KARNESİ

Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Yusuf, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 26 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

İşte Yusuf Demir'in menajerinin paylaşımı:

Ayrılık! Galatasaray sözleşmesini feshediyor

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama

Ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama

Ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Simpsonlar yine mi bildi? 25 yıl önceki 'Gizemli ada' mesajı Epstein dosyalarında gerçek oldu

Simpsonlar bunu da bildi! Epstein adasını 2001'de öngörmüşler
İmzayı attı! İşte Allan Saint-Maximin'in yeni takımı

İmzayı attı! İşte yeni takımı