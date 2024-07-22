Aydınlı Sporcu Koray Uygun, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Slovakya'nın Banska Bystrica şehrinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı sporcu Koray Uygun, 110 metre engelli branşında finale kadar yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Seçmelerde ve yarı finalde gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Uygun, finalde Türkiye rekoru olan 13,61'lik derecesiyle yarışmayı 7. sırada tamamladı.

Şampiyonada etkileyici mücadelesi ile adından söz ettiren Uygun, 23-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Bahreyn'de düzenlenecek olan ISF Gymnaisde yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Hedefinin Bahreyn'den madalya ile dönmek olduğunu belirten genç sporcu, hazırlık sürecinde desteklerini esirgemeyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na teşekkürlerini iletti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Slovakya'da düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonasında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuzu tebrik ederek, gelecek yarışmalarda da başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN