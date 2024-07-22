Üye Girişi
Haberler

Aydınlı Sporcu Koray Uygun, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovakya'da düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı sporcu Koray Uygun, 110 metre engelli branşında finale kadar yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Uygun, Türkiye'yi Bahreyn'de düzenlenecek olan ISF Gymnaisde yarışmasında temsil edecek.

Slovakya'nın Banska Bystrica şehrinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı sporcu Koray Uygun, 110 metre engelli branşında finale kadar yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Seçmelerde ve yarı finalde gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Uygun, finalde Türkiye rekoru olan 13,61'lik derecesiyle yarışmayı 7. sırada tamamladı.

Şampiyonada etkileyici mücadelesi ile adından söz ettiren Uygun, 23-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Bahreyn'de düzenlenecek olan ISF Gymnaisde yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Hedefinin Bahreyn'den madalya ile dönmek olduğunu belirten genç sporcu, hazırlık sürecinde desteklerini esirgemeyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na teşekkürlerini iletti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Slovakya'da düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonasında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuzu tebrik ederek, gelecek yarışmalarda da başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Slovakya Bahreyn Türkiye Aydın Spor Spor Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor? Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var? Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor? 22-23 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 22-23 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Başakşehir, Sancaktepe 22-23 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Kreatin saç döker mi? Kreatin saça ne yapar? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 22-23 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Kadınlar evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Evli kadın sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli 22-23 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi!
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title