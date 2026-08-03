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Aydınlı milli atlet Cuma Özcan, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Aydınlı milli atlet Cuma Özcan, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek
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Aydınlı milli atlet Cuma Özcan, 10-16 Ağustos 2026'da İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli branşında Türkiye adına yarışacak. Bu başarıyla Aydın'dan bu şampiyonaya katılan ilk sporcu olarak tarihe geçecek olan Özcan, hem ülkesini hem de memleketini gururlandırmayı hedefliyor.

Aydınlı milli atlet Cuma Özcan, 10-16 Ağustos 2026 tarihlerinde İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli branşında Türkiye'yi temsil edecek.

Aydınlı milli atlet Cuma Özcan, 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında İngiltere'nin Birmingham kentinde gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli branşında Türkiye adına mücadele edecek. Başarılı performansıyla Avrupa Şampiyonası vizesi alan Cuma Özcan, organizasyonda hem Türkiye'yi hem de Aydın'ı temsil edecek. Özcan, elde ettiği bu başarıyla Aydın ili adına Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılan ilk sporcu unvanını da kazanarak kent spor tarihine adını yazdıracak.

Uluslararası arenada ay-yıldızlı formayla piste çıkacak olan milli atletin, şampiyonada başarılı bir performans sergileyerek hem ülkesini hem de memleketi Aydın'ı en iyi şekilde temsil etmesi bekleniyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Başarılı sporcumuz Cuma Özcan, elde ettiği bu önemli başarıyla Aydın ili adına Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılacak ilk sporcu olarak tarihe geçecek" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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