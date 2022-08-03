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Aydın spor haberleri... Nazilli'de Mete gitti

Aydın spor haberleri... Nazilli'de Mete gitti

Aydın haberi: TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'da bir ayrılık daha yaşandı.

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'da bir ayrılık daha yaşandı. Nazilli Belediyespor, A takım oyuncularından Mete Karahan ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncularımızdan olan Mete Karahan ile karşılıklı olarak görüşülerek yollarımız ayrılmıştır. Mete Karahan'ın takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.


- Nazilli
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Nazilli Spor Haberler

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