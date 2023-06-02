Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Aydın İl Jandarma Komutanı Aldemir, dünya ikincisi Sılıv'ı ağırladı

Aydın İl Jandarma Komutanı Aldemir, dünya ikincisi Sılıv'ı ağırladı

Spor Haberleri

Aydın İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Naci Aldemir, Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 51 kg K1 branşında dünya 2'ncisi olan Jandarma Genel Komutanlığı Sporcusu Faysal Sılıv'ı ağırladı.

Aydın İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Naci Aldemir, Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 51 kg K1 branşında dünya 2'ncisi olan Jandarma Genel Komutanlığı Sporcusu Faysal Sılıv'ı ağırladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Sporcusu Faysal Sılıv, Aydın İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Naci Aldemir'i ziyaret etti. Aydın İl Jandarma Komutanı Aldemir, Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 51 kg K1 branşında dünya 2'ncisi olan Faysal Sılıv'ı başarısından dolayı tebrik ederek, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın formasını hediye etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Jandarma Ali Naci Dünya Aydın Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title