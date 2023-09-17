Aydın'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda caddeleri bu kez egzoz değil parfüm kokuları sardı.

Nazilli'de 5. kez düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda bu yıl "Ulaşımda Bisiklet" sloganı ile pedal çeviren kadınlar, caddelerde parfüm birbirinden ilginç kıyafetleri ve süslü bisikletleri ile slogan atarak ilçeye renk kattı. Kadınlar Nazilli Belediye Meydanı'nda toplanarak Dallıca Köprüsü'ne kadar pedal çevirdi.

Etkinliği organize eden Gülşah Türkar'ın Belediye Meydanı'ndaki kısa basın açıklamasının ardından polis eskortluğunda gerçekleşen etkinlik, renkli görüntüler oluşturdu. 7'den 70'e çok sayıda katılımcı ile caddeler adeta bisiklet seline döndü. Yaş sınırlaması olmadan bisiklete binen katılımcılar, Dallıca Köprüsü'nde verdikleri molada Nazilli Belediyesi tarafından verilen ikramlarla dinlendi. Bisikletli grup mola sırasında kısa bir zumba etkinliği yaptıktan sonra tekrar belediye önüne döndü. Bisikletin hem spor yapılabilecek hem de açık havada olunabilecek tek araç olduğunu bir kez daha hatırlatarak farkındalık oluşturmanın öncelikli olduğu etkinliğe Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan destek verirken, eşi Aslı Özcan da turda pedal çevirdi.

Gençlerin de bu tür etkinliklere katılması çağrısında bulunan Nesrin Dizdarlar, "Bu etkinliğe katıldım, çok memnun oldum. Herkesi sportif olmaya destekliyorum. Sigarasız, egzozsuz bir yaşam olsun. İnsanlar, sevgi, saygı, birlik, beraberlik içerisinde bu etkinliklere katılsınlar. Hiçbir şeyi göz ardı etmesinler. Yalnızca sevgi, saygı, birbirlerine anlayış göstersinler ve sportif olalım. Genç nesillerimiz özellikle kafe köşelerinde değil, bu etkinliklere katılsınlar. Birlik beraberlik içerisinde Türkiye'mizde güzel yarınlar bizlerin olsun inşallah" dedi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliğinin Nazilli organizatörü Gülşah Türkar da, "Nazilli Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 5 senedir yapılıyor. Beşinci senemizi kutluyoruz şu anda bayan kadın arkadaşlarımla. Bunun amacı sokaklarda, caddelerde kadının artık sokağa çıkmasını, caddelere çıkmasını, bisiklet yollarının yapılmasını, kazaların, bisiklet kazalarının önlenmesini istiyoruz. ve kask takmıyoruz, çünkü biz işimize, çarşıya, alışverişe her yere bisikletlerle gitmek istiyoruz. Hem sağlıklı olmak istiyoruz hem de yollarda görünmek istiyoruz artık. Bu yüzden de Süslü Kadınlar Bisiklet Turu yapılıyor" dedi.

Bisiklet sevdalılarından Evin Uysal, "Süslü bayanlar olarak bisiklet binmeyi, spor yapmayı, aktif kalmayı çok seviyorum. Bütün gençlerimize de, orta yaş, üst yaş her grubun bisikletle spor hayatlarına girmelerini istiyorum. Sağlıklı kalmak için bisiklet ve spor mutlaka şart" dedi.

Herkesin bisiklet binmesini temenni eden Fatma İşlek de, "Biz bayanlar olarak bisiklet yollarının yapılmasını, daha aktivite olarak her şehirde bu aktivitelerin çoğalıp, rahatça bisiklet binilecek yolların yapılmasını istiyoruz. Çünkü biz bayanlar veya erkek, çocuklar olsun herkesin bir bisiklete ihtiyacı vardır. Güzelce bisiklet kampanyaları yapalım ve herkes bisiklet binsin. Doğayı kirletmeyelim" dedi. - AYDIN