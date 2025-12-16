ADÜ'lü güreşçi Türkiye şampiyonu oldu

Gaziantep'te düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Muhammet Emin Çakır, 55 kilogram Grekoromen stil kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Muhammet Emin Çakır, 55 kilogram Grekoromen stil kategorisinde sergilediği üstün performansla Türkiye Şampiyonu oldu. Zorlu müsabakalar boyunca rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan Çakır, elde ettiği bu başarıyla hem üniversitesini hem de Aydın'ı gururlandırdı. Başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, öğrencinin elde ettiği derecenin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Sporun disiplin, azim ve kararlılık gerektiren yönlerini en iyi şekilde yansıtan bu başarıda emeği geçen öğrencimizi ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Üniversite olarak sporcu öğrencilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi de yaptığı paylaşımla, Türkiye Şampiyonu olan öğrencisi Muhammet Emin Çakır'ı tebrik ederken, spor yaşamı ve akademik kariyerinde başarılarının devamını diledi. - AYDIN