Avrupa devlerinden derbide Barış Alper Yılmaz'a yakın takip
Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu sezon gösterdiği başarılı performans ile Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinin dikkatini çekti. Juventus, Chelsea, Inter ve Napoli'nin radarına giren Yılmaz, bu akşam oynanacak olan Beşiktaş derbisinde dev takımların scout ekipleri tarafından izlenecek.

  • Juventus, Chelsea, Inter ve Napoli kulüpleri Barış Alper Yılmaz'ı takip ediyor.
  • Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasıyla bu sezon 37 maçta 10 gol ve 14 asist yaptı.
  • Beşiktaş derbisinde Barış Alper Yılmaz'ı izlemek için kulüplerin scout ekipleri stadyumda olacak.

Galatasaray'da kariyer sezonlarından birini yaşayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilgili derbi öncesi yeni bir gelişme yaşandı.

BARIŞ ALPER AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA

Barış Alper Yılmaz, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansın ardından Juventus, Chelsea, Inter ve Napoli'nin yakın radarına girdi. Avrupa devlerinin, 25 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği ve sezon sonuna kadar gözlem altına almaya devam edeceği öğrenildi.

DERBİDE YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Bu doğrultuda Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam oynayacağı Beşiktaş derbisinde de milli yıldız ile ilgilenen takımların scout ekiplerinin stadyumda olup oyuncu hakkında rapor alacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 37 maçta sahaya çıkan Barış Alper, 10 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

