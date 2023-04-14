Avrupa'da bir Türk finali daha izleyeceğiz! İki temsilcimiz kupa için karşı karşıya gelecek

Kadınlar voleybolunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Eczacıbaşı ile VakıfBank'ın ardından bir güzel haber de basketboldan geldi. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final'in ikinci yarı final karşılaşmasında ev sahibi ZVVZ USK Praha'yı 78-58 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu.

EuroLeague Finali'nde iki temsilcimiz karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'den sonra Mersin Yenişehir Belediyesi de yarı finalde rakibini eleyip adını finale yazdırdı.

TARİHTE BİR İLK

EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final'in ikinci yarı final karşılaşmasında ev sahibi ZVVZ USK Praha'yı 78-58 mağlup ederek finale adını yazdıran Mersin ekibi, tarihinde bir ilki daha başarmış oldu.İlk defa Dörtlü Final deneyimi yaşayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finale yükselerek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından bunu başaran 3'üncü Türk takımı oldu.

FENERBAHÇE BEŞİNCİ KEZ FİNALDE

EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final'in ilk yarı final maçında Familia Schio'yu mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, tarihinde 5'inci kez bu organizasyonda finale yükseldi. 2012-13, 2013-14, 2016-17 ve 2021-22 sezonlarında finale yükselen Fenerbahçe, bu kupayı kazanamamıştı.

TÜRK FİNALİ PAZAR GÜNÜ

Fenerbahçe Alagöz Holdingile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşılaşması 16 Nisan Paar günü TSİ 21.00'de başlayacak.