Austria Wien-Fenerbahçe maçı
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Viola ParkHakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael FoltynAustria Wien: Früchtl, Ranftl, Mühl, Galvao, Koumetio, Martins, Wustinger, Braunöder, Fischer,...
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Viola Park
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn
Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Mühl, Galvao, Koumetio, Martins, Wustinger, Braunöder, Fischer, Huskovic, Fitz
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, King, Serdar Dursun