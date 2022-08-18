Austria Wien-Fenerbahçe maçı UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Viola ParkHakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael FoltynAustria Wien: Früchtl, Ranftl, Mühl, Galvao, Koumetio, Martins, Wustinger, Braunöder, Fischer,... UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Viola Park Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Mühl, Galvao, Koumetio, Martins, Wustinger, Braunöder, Fischer, Huskovic, Fitz Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, King, Serdar Dursun Spor Kaynak: AA / Süha Gür Serdar Dursun Fenerbahçe Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Austria Wien-Fenerbahçe maçı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.