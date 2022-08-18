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Austria Wien-Fenerbahçe maçı

Austria Wien-Fenerbahçe maçı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Viola ParkHakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael FoltynAustria Wien: Früchtl, Ranftl, Mühl, Galvao, Koumetio, Martins, Wustinger, Braunöder, Fischer,...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Viola Park

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn

Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Mühl, Galvao, Koumetio, Martins, Wustinger, Braunöder, Fischer, Huskovic, Fitz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, King, Serdar Dursun

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Serdar Dursun Fenerbahçe Spor Haberler

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